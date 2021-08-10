Messi Hangi Takıma Transfer Oldu? Messi Neden Barcelona’dan Ayrıldı? Lionel Messi’nin Babası Sözleşmeyi Sızdırdı!

Messi'nin Barcelona'dan gözyaşları içerisinde ayrılışı sosyal medya kullanıcıları arasında günlerdir konuşuluyor. Barcelona'daki 21 yıllık futbol kariyerinin sonuna gelen Messi, düzenlenen basın toplantısı ile Barça'ya veda etti. Peki, Messi hangi takıma transfer oldu? Messi ne zaman imza atacak?
Messi Hangi Takıma Transfer Oldu?
Barcelona'dan ani bir kararla ayrılışının üzerinden sosyal medyanın gündemine oturan Lionel Messi yeni bir takıma transfer oldu. Messi'nin babası oğlunun yeni takımını duyurdu. Lionel Messi'nin babasının yayınladığı bilgiler doğrultusunda Messi, PSG'ye transfer olacak. Peki, Messi ne zaman imza atacak?
Messi Ne Zaman İmza Atacak?
Arjantinli futbolcu Messi'nin babası Jorge Messi Fransız basınına yaptığı açıklamalarla Messi'nin PSG'ye transfer olacağını bildirdi. Fransız basınına yaptığı konuşmada oğlunun PGS ile anlaştığını ve gün içerisinde sözleşme imzalayacağını açıkladı. Peki, Messi PSG'ye imza attı mı? Messi'nin başarıları nelerdir?
Messi'nin Başarıları Nelerdir?
2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 ve 2016 La Liga Şampiyonluğu
2009, 2012, 2015 Copa del Rey Şampiyonluğu
2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 Supercopa de Espana Şampiyonluğu
2006, 2009, 2011 ve 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
2009, 2011, 2015 UEFA Süper Kupası
2009, 2011 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Ayrıca 2004 senesinden bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımıyla ;
2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Birinciliği
2008 Yaz Olimpiyatları Birinciliği
2014 FIFA Dünya Kupası İkinciliği
2015 Güney Amerika Kupası İkinciliği
Messi'nin Bireysel Başarıları Nelerdir?
2011 UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü
2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 FIFA Ballon d'Or
2009 Ballon d'Or
2009 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu
2008, 2009 ve 2010 FIFA Yılın Takımı
2007, Yılın En İyi Genç Oyuncusu
2009, 2010 ve 2011 La Liga Yılın Oyuncusu
2010 La Liga Gol Kralı
2007, 2009, 2010 La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu
2007, 2009, 2010 La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu
2010 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü
2009, 2010, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu
2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu
2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı
2009, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı
2008, 2009, 2010 UEFA Yılın Takımı
2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Arjantin Yılın Futbolcusu
2009, 2010 FIFPro Yılın Oyuncusu
2006, 2007, 2008 FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu
2007, 2008 FIFPro Yılın Genç Oyuncusu
2007, 2008, 2009, 2010 FIFPro World XI
2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu
2005 Copa América Yılın Genç Oyuncusu
2009 World Soccer Yılın Oyuncusu
2006, 2007, 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball
2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 sezonlarında ESM Yılın Takımı
2009 Onze d'Or
2007 Bravo Ödülü
2005 Tuttosport Yılın Oyuncusu
2009 Marca Leyenda
2007 UEFA Yılın Golü
91 Gol İle; Bir senede en çok gol atan futbolcu
50 Gol İle; La Liga tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu
Messi'nin futbol kariyerinde pek çok başarı yer almaktadı. Messi'nin başarıları nelerdir? sorusunu soranlar için hazırlanmış olan listede Messi'nin bugüne kadarki başarıları listelenmiştir.
Messi hangi takıma transfer oldu
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