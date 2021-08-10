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Messi Hangi Takıma Transfer Oldu? Messi Neden Barcelona’dan Ayrıldı? Lionel Messi’nin Babası Sözleşmeyi Sızdırdı!

Messi Hangi Takıma Transfer Oldu? Messi Neden Barcelona’dan Ayrıldı? Lionel Messi’nin Babası Sözleşmeyi Sızdırdı!

Barcelona’dan ayrılan Messi sosyal medyanın gündemine oturdu! 21 yıllık futbol kariyerinde büyük bir başarıya imza atan Lionel Messi, düzenlenen basın toplantısı ile Barcelona’ya gözyaşları içerisinde veda etti. Peki, Messi hangi takıma transfer oldu? Messi imza attı mı?

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:24
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:31
Messi Hangi Takıma Transfer Oldu? Messi Neden Barcelona’dan Ayrıldı? Lionel Messi’nin Babası Sözleşmeyi Sızdırdı!

Messi'nin Barcelona'dan gözyaşları içerisinde ayrılışı sosyal medya kullanıcıları arasında günlerdir konuşuluyor. Barcelona'daki 21 yıllık futbol kariyerinin sonuna gelen Messi, düzenlenen basın toplantısı ile Barça'ya veda etti. Peki, Messi hangi takıma transfer oldu? Messi ne zaman imza atacak?


Messi Hangi Takıma Transfer Oldu?



Barcelona'dan ani bir kararla ayrılışının üzerinden sosyal medyanın gündemine oturan Lionel Messi yeni bir takıma transfer oldu. Messi'nin babası oğlunun yeni takımını duyurdu. Lionel Messi'nin babasının yayınladığı bilgiler doğrultusunda Messi, PSG'ye transfer olacak. Peki, Messi ne zaman imza atacak?



Messi Ne Zaman İmza Atacak?


Arjantinli futbolcu Messi'nin babası Jorge Messi Fransız basınına yaptığı açıklamalarla Messi'nin PSG'ye transfer olacağını bildirdi. Fransız basınına yaptığı konuşmada oğlunun PGS ile anlaştığını ve gün içerisinde sözleşme imzalayacağını açıkladı. Peki, Messi PSG'ye imza attı mı? Messi'nin başarıları nelerdir?

 

Messi'nin Başarıları Nelerdir?

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 ve 2016 La Liga Şampiyonluğu

2009, 2012, 2015 Copa del Rey Şampiyonluğu

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 Supercopa de Espana Şampiyonluğu

2006, 2009, 2011 ve 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2009, 2011, 2015 UEFA Süper Kupası

2009, 2011 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Ayrıca 2004 senesinden bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımıyla ;

2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Birinciliği

2008 Yaz Olimpiyatları Birinciliği

2014 FIFA Dünya Kupası İkinciliği

2015 Güney Amerika Kupası İkinciliği

Messi'nin Bireysel Başarıları Nelerdir?

2011 UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü

2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 FIFA Ballon d'Or

2009 Ballon d'Or

2009 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu

2008, 2009 ve 2010 FIFA Yılın Takımı

2007, Yılın En İyi Genç Oyuncusu

2009, 2010 ve 2011 La Liga Yılın Oyuncusu

2010 La Liga Gol Kralı

2007, 2009, 2010 La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu

2007, 2009, 2010 La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu

2010 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü

2009, 2010, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu

2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu

2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı

2009, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı

2008, 2009, 2010 UEFA Yılın Takımı

2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Arjantin Yılın Futbolcusu

2009, 2010 FIFPro Yılın Oyuncusu

2006, 2007, 2008 FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu

2007, 2008 FIFPro Yılın Genç Oyuncusu

2007, 2008, 2009, 2010 FIFPro World XI

2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu

2005 Copa América Yılın Genç Oyuncusu

2009 World Soccer Yılın Oyuncusu

2006, 2007, 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball

2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 sezonlarında ESM Yılın Takımı

2009 Onze d'Or

2007 Bravo Ödülü

2005 Tuttosport Yılın Oyuncusu

2009 Marca Leyenda

2007 UEFA Yılın Golü

91 Gol İle; Bir senede en çok gol atan futbolcu

50 Gol İle; La Liga tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu

Messi'nin futbol kariyerinde pek çok başarı yer almaktadı. Messi'nin başarıları nelerdir? sorusunu soranlar için hazırlanmış olan listede Messi'nin bugüne kadarki başarıları listelenmiştir.



Messi hangi takıma transfer oldu ve daha fazlası gelen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.





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