Messi Hangi Takıma Transfer Oldu? Messi Neden Barcelona’dan Ayrıldı? Lionel Messi’nin Babası Sözleşmeyi Sızdırdı!

Messi'nin Barcelona'dan gözyaşları içerisinde ayrılışı sosyal medya kullanıcıları arasında günlerdir konuşuluyor. Barcelona'daki 21 yıllık futbol kariyerinin sonuna gelen Messi, düzenlenen basın toplantısı ile Barça'ya veda etti. Peki, Messi hangi takıma transfer oldu? Messi ne zaman imza atacak?





Messi Hangi Takıma Transfer Oldu?

Messi Ne Zaman İmza Atacak?



Barcelona'dan ani bir kararla ayrılışının üzerinden sosyal medyanın gündemine oturan Lionel Messi yeni bir takıma transfer oldu. Messi'nin babası oğlunun yeni takımını duyurdu. Lionel Messi'nin babasının yayınladığı bilgiler doğrultusunda Messi, PSG'ye transfer olacak. Peki,

Arjantinli futbolcu Messi'nin babası Jorge Messi Fransız basınına yaptığı açıklamalarla Messi'nin PSG'ye transfer olacağını bildirdi. Fransız basınına yaptığı konuşmada oğlunun PGS ile anlaştığını ve gün içerisinde sözleşme imzalayacağını açıkladı. Peki, Messi PSG'ye imza attı mı? Messi'nin başarıları nelerdir?





Messi'nin Başarıları Nelerdir?



Messi'nin Bireysel Başarıları Nelerdir?

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 ve 2016 La Liga Şampiyonluğu2009, 2012, 2015 Copa del Rey Şampiyonluğu2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 Supercopa de Espana Şampiyonluğu2006, 2009, 2011 ve 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu2009, 2011, 2015 UEFA Süper Kupası2009, 2011 FIFA Kulüpler Dünya KupasıAyrıca 2004 senesinden bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımıyla ;2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Birinciliği2008 Yaz Olimpiyatları Birinciliği2014 FIFA Dünya Kupası İkinciliği2015 Güney Amerika Kupası İkinciliği2011 UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 FIFA Ballon d'Or2009 Ballon d'Or2009 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu2008, 2009 ve 2010 FIFA Yılın Takımı2007, Yılın En İyi Genç Oyuncusu2009, 2010 ve 2011 La Liga Yılın Oyuncusu2010 La Liga Gol Kralı2007, 2009, 2010 La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu2007, 2009, 2010 La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu2010 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü2009, 2010, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı2009, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı2008, 2009, 2010 UEFA Yılın Takımı2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Arjantin Yılın Futbolcusu2009, 2010 FIFPro Yılın Oyuncusu2006, 2007, 2008 FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu2007, 2008 FIFPro Yılın Genç Oyuncusu2007, 2008, 2009, 2010 FIFPro World XI2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu2005 Copa América Yılın Genç Oyuncusu2009 World Soccer Yılın Oyuncusu2006, 2007, 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 sezonlarında ESM Yılın Takımı2009 Onze d'Or2007 Bravo Ödülü2005 Tuttosport Yılın Oyuncusu2009 Marca Leyenda2007 UEFA Yılın Golü91 Gol İle; Bir senede en çok gol atan futbolcu50 Gol İle; La Liga tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusuMessi'nin futbol kariyerinde pek çok başarı yer almaktadı. Messi'nin başarıları nelerdir? sorusunu soranlar için hazırlanmış olan listede Messi'nin bugüne kadarki başarıları listelenmiştir.ve daha fazlası gelen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.