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Evde basen nasıl eritilir? Basen eritme diyeti nasıl yapılır? 1 haftada basen eritme yöntemi!

Evde basen nasıl eritilir? Basen eritme diyeti nasıl yapılır? 1 haftada basen eritme yöntemi!

Basen eritme yöntemleri, kadınlar tarafından oldukça araştırılan bir konudur. Eritmesi en zor bölgelerden biri olarak bilinen basen bölgesinden kısa sürede kurtulmak ister misiniz? Peki Evde basen nasıl eritilir? Basen eritme diyeti nasıl yapılır? Basen eritme egzersizleri nelerdir? İşte 1 haftada basen eritme yöntemi…

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 12:33
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 12:36
Evde basen nasıl eritilir? Basen eritme diyeti nasıl yapılır? 1 haftada basen eritme yöntemi!

Basen eritme yöntemleri özellikle kadınlar tarafından oldukça araştırılıyor. Çünkü kiloların en çok biriktiği ve yağlanmaya en müsait olan bölge basenlerdir. Hızlı kilo alan basen bölgesinin erimesi ve basen bölgesinde kilo vermek halk arasında zor olarak bilinir. Ancak aslında günde yarım saat ayırarak basen bölgesinden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Basen eritme diyeti ve basen eritme egzersizleriyle fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. Peki evde basen nasıl eritilir? Basen eritme diyeti nasıl yapılır? Basen eritme hareketleri nelerdir? Sizler için basen eritme yöntemlerini yazdık.

Evde Basen Eritme Yöntemleri


Evde basen eritme yöntemleri oldukça kolaydır. Basen eritme diyeti ve basen eritme hareketlerini yaparak kısa sürede evde fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. Basen eritmek için spor salonlarına ya da diyetisyene gitmeye ihtiyacınız yoktur. Evde yapılabilecek pek çok basen eritme egzersizi var. Hareketlerle birlikte beslenmenize dikkat etmek basen eritme süresini kısaltacaktır.

Evde basen nasıl eritilir

Evde Basen Eritme Egzersizleri


Squat

Squat egzersizi basen eritmek için bire birdir.
-Ayaklarınızı omuz hizasında açın. Kollarınızı ise ense arkasında kavuşturun. Dizlerinizi kırarak çömelin ve tekrar ayağa kalkın. Bu egzersizi 10’ar kez 3 set şeklinde yapabilirsiniz.

Çift Bacak Kaldırma

Çift bacak kaldırma basen bölgesindeki tüm kasları harekete geçirir.
-Düz bir zemine sağ ya da sola dönerek uzanın. Kollarınızdan yardım alarak ayaklarınızı havaya kaldırın. Bacaklarınızı birbirinize yapıştırarak kaldırmalısınız. Hareketi iki taraf için de 10’ar kez tekrar edebilirsiniz.



Sandalye Hareketi

Sandalye hareketi kısa sürede basenlerin erimesini sağlar.
-Ayaklarınızı omuz hizasında açın. Avuç içleriniz birbirine dönük olmalıdır. Kollarınızı havaya kaldırın ve sandalyeye otururmuşçasına yavaş bir şekilde eğilin. 30 saniye bu pozisyonda kalın ve daha sonra ayağa kalkın. Bu egzersizi günde 2 set olmak üzere 10 kez tekrarlayın.




Basen Eritme Diyeti


Basen eritme diyeti sayesinde, hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. 2 günlük basen eritme diyeti, metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Metabolizmanızın hızlanması vücutta biriken yağların yakılmasını sağlar. Basen bölgesinde biriken yağlar bu diyet sayesinde yakılacaktır. İşte basen eritme diyeti:

1. GÜN

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 kase maydanoz, 1 kaşık kuru üzüm ve 1 adet tam buğday ekmeği
Öğle: 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase yoğurt ve 1 dilim tam buğday ekmeği
Ara Öğün: 1 adet mevsim meyvesi
Akşam: 1 porsiyon sebze yemeği ve bulgur pilavı, 1 kase salata
Ara Öğün: 1 bardak az yağlı süt

2. GÜN

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 adet salatalık, 1 kaşık kuru üzüm ve 1 adet tam buğday ekmeği
Öğle: 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği, 1 bardak ayran ve 1 dilim tam buğday ekmeği
Ara Öğün: 1 adet mevsim meyvesi
Akşam: 1 porsiyon fırında sebze, 1 kase salata ve 1 dilim tam buğday ekmeği
Ara Öğün: 1 fincan yeşil çay

Basen Eritme Kürü Tarifi

Malzemeler:

-Yarım demet maydanoz
-1 bardak su
-Limon suyu
-2 dilim yeşil elma

Tüm malzemeleri mutfak robotuna koyun ve karıştırın. Gün içinde kürü tüketin.

Evde basen nasıl eritilir ve hızlı basen eritme yöntemleri nelerdir sorularının yanıtını sizler için bir araya getirdik. Daha fazla kilo verme haberi için bizi takip edebilirsiniz!

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