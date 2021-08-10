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Ekşi Sözlük'ün terör örgütü PKK/ YPG sözcülüğü yaptığı ortaya çıktı!

Ekşi Sözlük'ün terör örgütü PKK/ YPG sözcülüğü yaptığı ortaya çıktı!

Son olarak halka ayaklanma çağrısı yapması ile tepki çeken Ekşi Sözlük, terör örgütü PKK'nın kara propagandasını yapıyor. Sitede vahşi katliam övülerek Abdullah Öcalan'a özgüler dizildi.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:32
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 14:45
Ekşi Sözlük'ün terör örgütü PKK/ YPG sözcülüğü yaptığı ortaya çıktı!

Muhalefet yandaşı Ekşi Sözlük milletin kanıyla ödediği değerlerin üzerine oynamaya, kışkırtıcı içerikler yayınlamayı sürdürüyor.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin açıkça propagandasının yapılıp örgütün açıklamalarına yer verilen içerikler incelendiğinde Ekşi Sözlük'ün ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor.

PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ: KÜRT SİYASAL ÖRGÜTÜ


Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

'Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve 'suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını' savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır.'




TERÖRİSTBAŞI APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM


Sosyal paylaşım sitesinde 'hpg' adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak 'apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı' sözleri sarf edildi.

PKK'NIN VAHŞETİNE DESTEK!


Bitlis'in Tatvan ilçesinde korucumuzu vahşice katleden bölücü terör örgütü PKK'nın açıklaması Ekşi Sözlük'te skandal bir dille yayınlandı;



'hpg, dün bitlis'in tatvan ilçesinde sabah saatlerinde geçitbaşı (sanis) köyünün yakınlarında telefon direğine bağlı kurşunlanarak öldürülmüş bulunan korucu nihat çaprak'a dair açıklama yaptı.




İÇ SAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI


'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' şeklinde skandal başlık ve içeriklerle ilgili Ekşi Sözlük hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.


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