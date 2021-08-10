Ekşi Sözlük'ün terör örgütü PKK/ YPG sözcülüğü yaptığı ortaya çıktı!

Muhalefet yandaşı Ekşi Sözlük milletin kanıyla ödediği değerlerin üzerine oynamaya, kışkırtıcı içerikler yayınlamayı sürdürüyor.



Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin açıkça propagandasının yapılıp örgütün açıklamalarına yer verilen içerikler incelendiğinde Ekşi Sözlük'ün ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor.





PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ: KÜRT SİYASAL ÖRGÜTÜ



TERÖRİSTBAŞI APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM



PKK'NIN VAHŞETİNE DESTEK!



İÇ SAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI



Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;'Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve 'suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını' savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır.'Sosyal paylaşım sitesinde 'hpg' adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak 'apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı' sözleri sarf edildi.Bitlis'in Tatvan ilçesinde korucumuzu vahşice katleden bölücü terör örgütü PKK'nın açıklaması Ekşi Sözlük'te skandal bir dille yayınlandı;'hpg, dün bitlis'in tatvan ilçesinde sabah saatlerinde geçitbaşı (sanis) köyünün yakınlarında telefon direğine bağlı kurşunlanarak öldürülmüş bulunan korucu nihat çaprak'a dair açıklama yaptı.'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' şeklinde skandal başlık ve içeriklerle ilgili Ekşi Sözlük hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.