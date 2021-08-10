CHP'li İBB daire başkanı otoparkta yer bulamayınca cezayı vatandaşa kesti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Esenler Menderes Mahallesi'ndeki 100 araçlık İSPARK otoparkını hiçbir abonesine haber vermeden kapattı.



İddiaya göre Menderes metro istasyonu üstünde bulunan İSPARK otoparkı içerisinde bulunan İETT Bilgi İşlem Müdürlüğü binasında göreve getirilen 34 yaşındaki İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerif Can Ayata aracını otoparkın kapalı kısmında yer olmadığı için park edemedi. Bu duruma sinirlenen Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayata, İSPARK'ta görevli bir personele kızıp bağırdı. Daha sonra, 'Ben bu otoparkı kapatayım siz de görün' tehdidinde bulundu.



ABONE OLAN VATANDAŞLAR 3 GÜNDÜR ARAÇLARINI PARK EDEMİYOR



İBB MECLİSİ AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ M. TEVFİK GÖKSU: GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Tartışma sonrasında Menderes Metro İstasyonu üstünde bulunan otoparkın güvenlik dubaları önceki gece saatlerinde söküldü. Sabah saatlerinde ise İSPARK çalışanları park alanından uzaklaştırıldı. Araçlarını park eden mahalleli ve mahallede bulunan hastane personeli araçlarını park edemedi. Aylık abone olan onlarca kişi ise 3 gündür araçlarını park edemeyince mağdur oldu.Hastane personeli Cildiye Uzman Doktor Kaşif Küçük, 'Başhekimle görüştüm. Onlar da hastane olarak mağdur olduklarını dile getirdi. Bir itiraz dilekçesi yazarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderdik.Biz hekimler ve sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları olarak bu parktan yararlandığımızı, bu bölgede bize hizmet edecek başka bir parkın bulunmadığını belirttik. Dolayısıyla bu parkın emrivaki şekilde hiçbir kimseye haber vermeden kapatılması hukuken uygun olmamıştır. Bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesi ve parkın açılmasını talep ediyoruz' dedi.İBB tarafından habersiz bir şekilde kapatılan otopark nedeniyle mağdur olanlardan biri olan Cüneyt Koçarslan ise 'Ben burada otoparkın olduğu yerin 100 metre ilerisinde esnafım. Ayın 1'i ila 4'ü arasında aylık abonman ücretlerini yatırma zamanımız var. Ben de ayın 4'ünde aylık paramı yatırdım. Ancak önceki gün İETT Bilgi İşlem Müdürlüğü Daire Başkanlığına genç bir kişi atanmış. Altına araç ve makam verilince herhalde biraz kibir yapmış olmalı ki kapalı alanda yer olmayınca İSPARK personeline bağırıp çağırmış ve otoparkı kapatmakla tehdit etmiş. O genç daire başkanı nedeniyle otoparkımız kapandı. Burası 100 araç ve 30-35 adet de motosiklet içeren konum olarak merkezde bulunan girdi-çıktısı çok olan metronun üstünde bir otopark. İBB yönetiminin hiç kimseye haber vermeden, aylık abonelerine bile bilgi geçmeden burayı kapatması uygun değil. 'Dediğim dedi' diyerek bu kent nasıl yönetilir' diye konuştu.Koçarslan CHP Esenler Belediye Meclis Üyesi Kemal Şahin ile bölge halkının dün görüştüğünü ve Şahin'in İBB yönetiminin tavrını eleştirdiğini belirterek, 'Burası karışınca CHP Meclis üyesi bölgeye geldi. Buradaki insanlar o kadar mağdur duruma düştü ki o da buna şahit olunca İBB yönetimine tepki gösterdi. Yani bu diktatörlüğü o da kabul etmedi. Daha sonra 'ben üstlerle konuştum burayı açtıracağız' dedi. Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Hatta buraya park eden araçları biz 'güvenlik yoktur. Eğer araçlarınızda mal ya da malzeme varsa gece saatlerinde buraya bırakmamanız iyi olur' diye' şeklinde konuştu.Sabah'ta yer alan habere göre, otoparkın habersiz bir şekilde kapatılması sonrasında Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da Menderes Mahallesi'ne gitti. Göksu burada yaptığı incelemenin ardından otoparkın yeniden açılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ve bölgeye yeni otoparklar kazandıracaklarını belirtti