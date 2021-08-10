Bir kez bile 'PKK terör örgütüdür' diyemeyen Kılıçdaroğlu'na sert tepkiler!

'Bir sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz' diyen terörün siyasi ayağı HDP'ye yaptığı her açıklamayla kalkan olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yine skandal ifadeler kullandı.







KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

HDP YÖNETİCİLERİNDEN DAHA FAZLA HDP'Lİ



HDP'lilerin PKK terör örgütünü destekleyen açıklamalarına ve birçok HDP'linin terörle bağlantısının çıkmasına gözlerini yuman CHP lideri, 'HDP'yi terör örgütü üzerinden suçluyorlar' dedi.Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine Cumhur İttifakından tepkiler peş peşe geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Kemal Kılçdaroğlu 'HDP'yi terör örgütü üzerinden suçluyorlar. HDP'yi düşmanlaştırmayın' diyerek HDP yöneticilerinden daha fazla HDP'li olduğunu gösterdi. Böyle saçma ve akıldan uzak açıklama ancak Kılıçdaroğlu'na yakışırdı. HDP yöniticileri bile çıkıp bizim terör örgütüyle alakamız yok bizi terör örgütü üzerinden suçlamayın PKK'yı kınıyoruz demiyor. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener HDP'nin fahri eş başkanları gibi utanmadan HDP'yi aklamaya çalışıyor. Ama aziz milletimiz HDP'nin nerelere hizmet ettiğini CHP ve İYİ Parti'nin ülkemize kurduğu sinsi tuzağı da çok iyi görüyor.' ifadelerini kullandı.TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, 'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi meşru göstermek isteyen sözlerini kınıyoruz. Bir kez bile ağzından PKK terör örgütü diyemeyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri var. Ya insan birazcık utanır. Birazcık arlanma duygusu olur.' dedi.MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 'Kılıçdaroğlu HDP'yi desteklemek için her şeyi yapıyor. Ama yanlış yapıyor. Yanlış söylemlerde bulunuyor. HDP'ye oy veren kişiler ayrı kimseyi zan altında bırakmıyoruz kimseyi terörle ilişkilendirmiyoruz. Bizim terörle ilişkilendirdiğimiz kişiler HDP'nin yöneticileri...HDP'nin yöneticileri veya HDP'nin vekilleri terörü kınamıştır. PKK'yı kınamamıştır. Şimdi yargıya intikal etmiş bir konuda cumhuriyet başsavcılığını fikirleri sabitken ve anayasa mahkemesine intikal etmiş bir konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri hiç kabul edilebilir bir durum değil. Avukatlığa soyunmuş ama kötü bir avuktalık örneği sergilemiş. Bu durumdan vazgeçmesi lazım...' açıklamasında bulundu.