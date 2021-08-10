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Afgan uyruklu sözde gazeteci Sunatullah Saadat'la ilgili soruşturma başlatıldı!

Afgan uyruklu sözde gazeteci Sunatullah Saadat'la ilgili soruşturma başlatıldı!

Türk kadınlarına hakaret eden Afgan uyruklu sözde gazeteci Sunatullah Saadat'la ilgili Başsavcılık harekete geçti. Sosyal medyada yayınladığı bir videoda Türkiye'de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı..

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 00:17
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 00:18
Afgan uyruklu sözde gazeteci Sunatullah Saadat'la ilgili soruşturma başlatıldı!

Sosyal medyada yayınladığı bir videoda Türkiye'de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı yerel ve ulusal haber siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haberlerde yer alan videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada paylaşımın suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 216/1. maddesine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afganın, Türk kadınlarına hakaretler ettiği video büyük tepki çekmişti.

Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

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