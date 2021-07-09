Merkez Bankası'ndan flaş açıklama!

Merkez Bankası FAST sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmeye göre işlem tutar üst limiti yükseltilecek. Merkez Bankası tarafından "FAST sisteminin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin TL'ye yükseltilecektir." açıklaması yapıldı.
Merkez Bankası, FAST sistemi limitinin yükseltileceğine dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.' ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası yaptığı açıklamada şunları belirtti:
Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır.