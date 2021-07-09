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Mavi Vatan'a insansız muhafızlar geliyor! Üretime başlandı...

Mavi Vatan'a insansız muhafızlar geliyor! Üretime başlandı...

ASELSAN VE SEFİNE tersanesinin geliştirdiği yeni insansız deniz araçları Mavi Vatan'ın güvenliğini arttıracak. Halihazırda üretimi başlayan iki yeni İnsansız Deniz Aracı, otonom keşif, su üstü harbi, sualtı harbi, yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılabiliyor.

Teknoloji / 9 Temmuz 2021 Cuma 12:43
Mavi Vatan'a insansız muhafızlar geliyor! Üretime başlandı...

ASELSAN VE SEFİNE tersanesi Mavi Vatan'ın güvenliğini arttıracak yeni gelişmelere imza atıyor. ASELSAN VE SEFİNE tersanesinin geliştirdiği yeni insansız deniz araçları otonom keşif, su üstü harbi, sualtı harbi, yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılabilecek.

SEFİNE Tersanesinde düzenlenen törenle Otonom ve Sürü Yetenekli Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracının blok birleştirme faaliyetlerine başlandı.

Aynı törende Otonom ve Sürü Yetenekli İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracının da sac kesimi gerçekleştirildi.

Her iki deniz aracı da 40 knot aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar, ikmale gerek duymadan dört güne yakın hizmet verecek.Otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla, en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak.
Yeni İnsansız Deniz Araçlarının üstün özellikleri arasında şunlar yer alacak:
Geliştirilen otonom insansız deniz aracı aldığı görüntüleri istenilen merkezlere gerçek zamanlı aktarabilecek, su üstü unsurları algılayıp sınıflandırabilecek, iletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli engellerden sakınıp otonom seyir ve harekat yapabilecek.

Otonomi yazılımı ile üzerindeki sensörlerden algıladıklarına göre adaptif seyir yapabilecek ve deniz trafik kurallarına göre otonom ilerleyebilecek.


Su üstü harbi kabiliyetinin kazandırılması için ROKETSAN’ın taktik füze sistemi ve ASELSAN’ın stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile su üstü harbinde, üs/liman/kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak.

Her iki deniz aracı da kargo uçakları, askeri gemiler veya karayoluyla taşınıp görev noktalarına intikal ettirilebilecek.

Su üstü harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platform ile trimaran formuna dönüştürülebilecek. Böylece faydalı yük kapasitesi arttırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkân tanınacak. Elektronik harp, sualtı harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek.

GÖRÜNTÜ AKTARIMI YAPACAK 

Otonom İnsansız Deniz Aracı; su üstü harbi görevine ilaveten asimetrik tehditlere karşı askeri üslerin ve sivil limanların güvenliği için de kullanılacak. Üzerinde taşıdığı uydu sistemi ile gerçek zamanlı video ve görüntü aktarımı yapacak.

Türk Loydu ile yapılan işbirliği kapsamında otonom askeri gemi kurallarının geliştirilmesine destek sağlanacak.

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