Kılıçdaroğlu 3. doz aşıyı oldu! Engin Özkoç eleştirilerini böyle yuttu!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç., başkan Erdoğan'ın 3. doz açıklaması sonrası halkı galeyana getirmek için kendi sosyal medya hesabı üzerinden provokasyon yaptı. Halka 3. doz koronavirüs aşısının yapılmadığını, 3. dozun sadece iktidar ve çevresine yapıldığını söyleyerek yalan söyleyen Özkoç'a en güzel cevap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3. doz koronavirüs aşısı yaptırdığı fotoğrafı paylaşması oldu.
Koronavirüs salgın süreci ile en iyi başa çıkan ülkelerden biri olan Türkiye'de aşılama hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın aşılama süreci ile ilgili olarak yaptığı 3.doz aşı konuşması sonrası CHP Grup Başkanveli Engin Özkoç, vatandaşın 3. dozu yaptıramadığını söyleyeren Erdoğan'ı eleştirmiş, halkı kandırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3. doz aşı yaptırarak bunu paylaşması ile birlikte Özkoç, sessizliğe gömüldü.