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İyi karpuz nasıl seçilir? Karpuzun iyisi nasıl anlaşılır? Karpuz nasıl seçilir?

İyi karpuz nasıl seçilir? Karpuzun iyisi nasıl anlaşılır? Karpuz nasıl seçilir?

İyi karpuz seçme yöntemleri, yaz aylarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki karpuzun iyisi nasıl seçilir? Karpuz nasıl seçilir? İyi karpuz nasıl anlaşılır? İyi karpuz seçme yöntemleri nelerdir? İşte yanıtı…

KADIN / 9 Temmuz 2021 Cuma 16:17
İyi karpuz nasıl seçilir? Karpuzun iyisi nasıl anlaşılır? Karpuz nasıl seçilir?

İyi karpuz seçme yöntemleri, yaz mevsiminde çok tüketildiği için araştırılan bir konudur. Her ne kadar karpuzun dışarıdan bakarak anlaşılamayacağı düşünülse de karpuz seçme yöntemleri vardır. Yazın serinletici meyvesi olan karpuz içerisinde bol vitamin bulundurduğu içinde çok fazla tercih edilir. Ancak her karpuzun içi sulu ve kırmızı değildir. Peki karpuzun iyisi nasıl seçilir? İyi karpuz nasıl seçilir? İyi karpuz nasıl anlaşılır? Sizler için karpuzun iyisini seçme yöntemlerini yazdık.



İŞTE İYİ KARPUZ SEÇME YÖNTEMLER:


ÇATLAK İZLERİNE DİKKAT!

Karpuz alışverişi yaparken çoğunlukla en düzgün, en güzel görünümlü ya da en lekesiz karpuzları tercih ederiz. Doğru bilinenin aksine karpuzun üzerindeki çatlaklar ve ufak kahverengi noktalar, o karpuzun doğru karpuz olduğuna işaret etmektedir.

ERKEK KARPUZ SULU, DİŞİ KARPUZ TATLI OLUR

Uzun ve oval olan karpuzlar erkek, daha minik ve yuvarlak karpuzlar ise dişi olarak bilinir. Aynı zamanda erkek karpuzlar sulu, dişi karpuzlar ise tatlı olur.



ALTI SARI OLAN KARPUZLAR İYİDİR

Karpuzun alt kısmı ne kadar sarı olursa, tadı o kadar lezzetli olacaktır. Bu nedenle aldığınız karpuzun alt kısmının sarı olmasına dikkat etmelisiniz.

AĞIR KARPUZU SEÇİN

Lezzetli bir karpuz istiyorsanız alacağınız karpuz ne çok büyük, ne de çok ufak olmalıdır. Bu nedenle alacağınız karpuzun ağırlığı boyutundan çok daha fazla olmalıdır.



SAPI KURU OLMALI

Çoğunlukla ilk bakışta bile doğru karpuzu anlayacağınız bu yöntem sayesinde hem hızlı hem de doğru bir alışveriş yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey ise karpuzun sapının ne kadar kuru olup olmadığı. Eğer karpuzun sapı kurumuşsa, bu olgun bir karpuza işaret edecektir. Eğer sapı yeşil renkte ve kurumamışsa, karpuz olması gerekenden erken bir vakitte toplanmış demektir.

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