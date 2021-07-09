FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusuydu! Orhan İnandı hakkında flaş gelişme..

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olan Orhan İnandı, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Türkiye'ye gelmesinin ardından gözaltı süresi başlayan İnandı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri süren İnandı için ek gözaltı süresi talep etti.



Bunun üzerine İnandı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Başsavcılığın talebini değerlendiren hakimlik, Orhan İnandı'nın gözaltı süresini 2 gün uzattı. Kararın ardından tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen İnandı'nın, 11 Temmuz Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.