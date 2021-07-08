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Yalan dolan medyanın yeni karalama çalışması! Rezervler arttı diyemediler!

Yalan dolan medyanın yeni karalama çalışması! Rezervler arttı diyemediler!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Temmuz itibarıyla 56 milyon dolar artışla 100 milyar 214 milyon dolara ulaştı. Cumhuriyet gazetesi ve Sputnik, söz konusu gelişmeyi karalama yarışına girdi. Cumhuriyet gazetesi, "Net rezervler geriledi" derken, Sputnik ise artışı görmezden gelerek, "Rezervler 100 milyar 214 milyon dolar oldu" başlığını attı.

Güncel / 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:25
Yalan dolan medyanın yeni karalama çalışması! Rezervler arttı diyemediler!

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artışla 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 25 Haziran'da 59 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 323 milyon dolar azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

KARALAMA KAMPANYASI! 

Bir önceki aya oranla artış gösteren TCMB rezervlerini okuyucularıyla paylaşan Cumhuriyet gazetesi ve Sputnik, yeni bir algı çalışmasına imza attı.





Cumhuriyet gazetesi, gelişmeyi 'Net rezervler geriledi' ifadeleriyle gündeme taşıdı.

Rus Hükümetine bağlı medya kuruluşu Sputnik ise artışı görmezden gelerek 'Rezervler 100 milyar 214 milyon dolar oldu' başlığını attı.

 
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