Günün rakamlarını verdi! Vatandaşlara çağrı!

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN MESAJ



Sağlık Bakanı Fahrettin koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." dedi.



AŞILAMADA SON DURUN NE?



Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte (7-8 Temmuz) birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.



