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Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz ulaşım sözü veren CHP'li Tunç Soyer 180 derece döndü...

Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz ulaşım sözü veren CHP'li Tunç Soyer 180 derece döndü...

Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz ulaşım sözü veren CHP'li Tunç Soyer "sehven söz verdim" diyerek kararından döndü. Sağlık çalışanları ise Soyer'in bu kararına tepki gösterdi.

Siyaset / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:16
Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz ulaşım sözü veren CHP'li Tunç Soyer 180 derece döndü...

CHP'nin boş vaatleri her gün artarak çoğalıyor. CHP'li belediyeler genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Biz söz verip sözünün arkasında duranlardan değiliz.' sözünü doğrulayacak kararlar vermeye devam ediyor. CHP'li İzmir Bütükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs döneminde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz ulaşım sözü vermişti. Ancak Soyer, o kararını 'Sehven söz verdim' diyerek iptal etti. Soyer'in üncretisiz ulaşım kararı iptali tepkilere sebep oldu.

İzmir'de kamu ve özel sektöre ait hastanelerde görev yapan 50 bin sağlık çalışanına tanınan toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı 5 Temmuz itibariyle sona erdi. Sabah'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile önce 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı duyurulan ardından da 'sehven oldu' denilerek iptal edilen ücretsiz ulaşım hakkı, dün itibariyle son buldu.

Önce 'Uzattım' diyen, ardından da geri adım atıp 'Vazgeçtim' diyen Tunç Soyer'e tepkiler çığ gibi artıyor. Sağlık çalışanları sendikası, Soyer'e, 'Yanlıştan dön' çağrısında bulundu. Soyer ise sözünde durmak yerine, topu Cumhurbaşkanlığı'na attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
dün yapılan duyuruda, sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tanınan şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının süresinin, 30 Haziran tarihi itibariyle dolduğu belirtildi. '5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren, sağlık çalışanları da toplu ulaşım araçlarımızdan ücretli yararlanabilecektir. Mağduriyet yaşanmaması için önlem alınmasını önemle rica ederiz' ifadesine yer verildi.


SOYER SESİMİZİ DUYMADI


Gelişmelere sert tepki gösteren Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 'Keşke sağlık çalışanlarına verilen destek alkışla sınırlı kalmasaydı' diye konuştu. Pandeminin henüz bitmediğini, her gün yeni bir varyantın ortaya çıktığını hatırlatan Özdemir şunları söyledi: Ülkemizde günde 1 milyon kişi aşılanıyor. Bu da sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ile görüşme yapıp hatadan dönülmesini talep ettik. 'Sayın Başkan bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında durmalı' dedik. Ama maalesef Sayın Soyer sesimizi duymadı. Başka illerde uzatılmış olmasına rağmen, İzmir'de 5 Temmuz itibariyle uygulama sona erdi. Çok üzgünüz.

Birinci yazı: Ücretsiz İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi İzmir Metro A.Ş, 4 Ocak'ta Sağlık Emekçileri Sendikası'na yazı göndererek, sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile 30 Haziran'dan 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı İzmir'de özel ve kamu hastanelerinde görev yapan 50 bin sağlık çalışanı arasında büyük sevinç yarattı.

İkinci yazı: Sehven oldu Ancak sağlık çalışanlarının sevinci kursağında kaldı. 2 Haziran'da sendikaya gönderilen ikinci yazıda, 'yanlışlıkla oldu'
denilerek, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma süresinin haziran sonu olduğu duyuruldu.

TEŞEKKÜR PLAKETİ BİLE VERMİŞLERDİ


Sağlık Emekçileri Sendikazı İzmir Şube eş başkanı Nursel Yücesoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağı için teşekkür plaketi bile vermişti.

BİZ SÖZÜNÜ TUTANLARDAN DEĞİLİZ

Soyer'in söz verip sözünü tutmaması, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Biz Sayın Erdoğan gibi söz verip sözünün arkasında duranlardan değiliz.' ifadelerini hatırlattı.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BİTİYOR?


İzmir'de sağlıkçılara için ücretsiz ulaşım 1Temmuz itibariyle Tunç Soyer'in kararıyla iptal edildi. 

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