Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikaste uğradı! Haiti Cumhurbaşkanı Kimdir? Haiti Cumhurbaşkanını kim öldürdü?

Amerika Kıtası, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikast haberi ile sarsıldı. Dünyayı şoka uğratan suikast haberinin ardından Jovenel Moise'yi kimin öldürdüğü merak konusu oldu. Peki suikast hedefi olan Haiti Cumhurbaşkanı Juvenel Moise kimdir? Kimler tarafından ve nasıl öldürüldü?



Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise kendi evinde korkunç bir suikaste kurban gitti. Haiti Cumhurbaşkan Jovenel Moise'nin suikasti Haiti'nin Geçici Başbakanı Cladue Joseph tarafından duyuruldu.



Edinilen bilgilere göre; Moise, gece saatlerinde evine giren kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırıya uğradı. Devlet Başkanı Moise hayatını kaybederken eşi ise yaralı atlattı.



JOVENEL MOISE KİMDİR?

26 Haziran 1968 yılında doğan Jovenel Moise, 2017 yılından beri Amerika Kıtasına bağlı ve Karayip Denizi'nde bulunan Haiti'nin devlet başkanlığı görevini yürütüyordu.Haiti Cumhurbaşkanı Moise'nin siyasete girmeden önce ticari faaliyetlerde bulunduğu ve eşi ile birlikte ülkenin kuzey bölgelerinde muz plantasyonları oluşturduğu biliniyor.2017 yılından beri devlet başkanlığı görevi olarak görev yapan Jovenel Moıse hakkında yolsuzluk iddiaları 2018'den beri protesto düzenleniyor ve istifası isteniyordu.Haiti veya Haiti Cumhuriyeti tam adıyla, Amerika kıtasındadır. Karayip Denizi'nde bulunan bu ada ülkesi Küba'nın doğusundaki Hispaniola adasındadır. Haiti, Dominik Cumhuriyeti'nin komşusudur.