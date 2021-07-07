Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikaste uğradı! Haiti Cumhurbaşkanı Kimdir? Haiti Cumhurbaşkanını kim öldürdü?

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin evi basılarak öldürüldüğü açıklandı. Son dakika haberi olarak duyurulan olay tüm dünyada şaşkınlık yarattı.
Amerika Kıtası, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikast haberi ile sarsıldı. Dünyayı şoka uğratan suikast haberinin ardından Jovenel Moise'yi kimin öldürdüğü merak konusu oldu. Peki suikast hedefi olan Haiti Cumhurbaşkanı Juvenel Moise kimdir? Kimler tarafından ve nasıl öldürüldü?
Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise kendi evinde korkunç bir suikaste kurban gitti. Haiti Cumhurbaşkan Jovenel Moise'nin suikasti Haiti'nin Geçici Başbakanı Cladue Joseph tarafından duyuruldu.
Edinilen bilgilere göre; Moise, gece saatlerinde evine giren kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırıya uğradı. Devlet Başkanı Moise hayatını kaybederken eşi ise yaralı atlattı.