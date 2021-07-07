Dubai'de dev patlama!

Patlamanın Cebel Ali Limanı'nda gerçekleştiği öğrenildi.



Bölgeden teyide muhtaç haberler gelirken, limanda bir petrol tankerinin infilak ettiği bilgisi paylaşıldı.



Dubai Sivil Savunma kurumundan yapılan açıklamada, "Dubai'nin ana limanı olan Cebel Ali'de demirli halde bulunan bir geminin içindeki konteynerde yangın çıktığının bildirildiği" belirtildi. AFP'nin aktardığı açıklamada ise itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına başladığı ifade edildi.



Tanıklar tüm şehirde binaların sarsıldığını bildirirken, Dubai'de yaşayanlar cep telefonlarıyla dehşet verici anları görüntüledi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri olan Dubai'de yaşanan patlama sonrası gökyüzüne devasa bir ateş topunun yükseldiği görülüyor.