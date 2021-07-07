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Ayça Ayşin Turan Kimdir? Ayça Ayşin Turan Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler

Ayça Ayşin Turan Kimdir? Ayça Ayşin Turan Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler

Ada Masalı dizisinin sevilen oyuncusu Ayça Ayşin Turan geçmişten günümüze kadar pek çok dizide yer almıştır. Karagül, Dinle Sevgili gibi diziler ile oyunculuk kariyerine başlayan Ayça Ayşin Turan son olarak Ada Masalı dizisi ile seyircinin karşısına çıkmıştır. Ada Masalı dizisinin sevilen başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında?

Güncel / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:26
Ayça Ayşin Turan Kimdir? Ayça Ayşin Turan Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler

Dinle Sevgili, Karagül, Arız ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan son olarak Ada Masalı dizisi ile sevenleriyle buluştu. Ekranların sevilen yüzü haline gelen Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan’ın oynadığı dizi ve filmler


Ayça Ayşin Turan Kimdir?


Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 yılında Sinop’ta doğmuştur. Çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duyan güzel oyuncu, kariyer hayatına popüler diziler ile başlamıştır. 2011 yılında ilk kez seyirci karşısında Dinle Sevgili dizisinde Gülfem karakteri ile çıkan Turan, kısa süre içerisinde oldukça ünlü yapımlarda rol almıştır.

2014 yılında Karagül dizisinde Ada karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan’ın kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Ardından pek çok dizi ve filmde rol alan Ayça Ayşin Turan kısa süre içerisinde büüyk kitlelere hitap eder hâle gelmiştir. Peki, oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Ayça Ayşin Turan kaç yaşında?

Ayça Ayşin Turan Kaç Yaşında?


Sevilen oyuncu Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 doğumludur. Ekranların başarılı oyuncusu Ayça Ayşin Turan 28 yaşındadır.



Ayça Ayşin Turan Nereli?


Oyuncu Ayça Ayşin Turan aslen Sinopludur.

Ayça Ayşin Turan Oynadığı Dizi ve Filmler


Ayça Ayşin Turan’ın oynadığı dizi ve filmler;

•Altınsoylar.

•Karagül.

•Meryem.

•Ada Masalı

•Arıza

•Hakan: Muhafız

•Zemheri

•Sevimli Tehlikeli




Ayça Ayşin Turan'ın Sevgilisi Var mı?

Güzelliğinin yanı sıra oynadığı dizilerdeki başarısıyla da adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan'ın sevgilisi güzel oyuncunun hayranları tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Ayça Ayşin Turan'ın sevgilisinin olup olmadığı merak edilenler arasında yer alsa da Ayça Ayşin Turan'ın sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir. 


Dizilerinde rol alan Ayça Ayşin Turan günümüzde Ada Masalı dizisi ile seyircisiyle buluşmaktadır.

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