Ayça Ayşin Turan Kimdir? Ayça Ayşin Turan Kaç Yaşında? Oynadığı Diziler

Dinle Sevgili, Karagül, Arız ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan son olarak Ada Masalı dizisi ile sevenleriyle buluştu. Ekranların sevilen yüzü haline gelen Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? İşte Ayça Ayşin Turan’ın oynadığı dizi ve filmler…





Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan Kaç Yaşında?



Ayça Ayşin Turan Nereli?



Ayça Ayşin Turan Oynadığı Dizi ve Filmler



Ayça Ayşin Turan'ın Sevgilisi Var mı?



Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 yılında Sinop’ta doğmuştur. Çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duyan güzel oyuncu, kariyer hayatına popüler diziler ile başlamıştır. 2011 yılında ilk kez seyirci karşısında Dinle Sevgili dizisinde Gülfem karakteri ile çıkan Turan, kısa süre içerisinde oldukça ünlü yapımlarda rol almıştır.2014 yılında Karagül dizisinde Ada karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan’ın kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Ardından pek çok dizi ve filmde rol alan Ayça Ayşin Turan kısa süre içerisinde büüyk kitlelere hitap eder hâle gelmiştir. Peki, oldukça fazla hayran kitlesine sahip olanSevilen oyuncu Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 doğumludur. Ekranların başarılı oyuncusu Ayça Ayşin Turan 28 yaşındadır.Oyuncu Ayça Ayşin Turan aslen Sinopludur.•Altınsoylar.•Karagül.•Meryem.•Ada Masalı•Arıza•Hakan: Muhafız•Zemheri•Sevimli TehlikeliGüzelliğinin yanı sıra oynadığı dizilerdeki başarısıyla da adından söz ettirengüzel oyuncunun hayranları tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Ayça Ayşin Turan'ın sevgilisinin olup olmadığı merak edilenler arasında yer alsa da Ayça Ayşin Turan'ın sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir.Dizilerinde rol alan Ayça Ayşin Turan günümüzde Ada Masalı dizisi ile seyircisiyle buluşmaktadır.