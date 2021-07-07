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ABD Türk SİHA'larını konuşuyor!

ABD Türk SİHA'larını konuşuyor!

Türk SİHA'larının etkileri dünya basınını her geçen gün daha çok etkiliyor. Özellikle Karabağ savaşında SİHA'nin önemi ortaya çıkmış ve dünyanın dikkatini çekmişti. Son olarak ABD'li yayın organı Foreign Policy, Türk SİHA'sı KArgu-2'yi hakkında bir yazı kaleme aldı.

Teknoloji / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:02
ABD Türk SİHA'larını konuşuyor!

Türk SİHA'ları ve İHA'ları başarılarıyla dünya ülkelerinin dikkatlerini çekmeye devam ediyor. Son olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı STM tarafından geliştirilen Kargu-2 bütün dikketleri topladı. Kargu-2  insansız hava aracı Libya'da konuşlandırılmış vaziyette ve hedefleri algılayıp uzaktan yok edebiliyor. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘ne sunulan Mart 2021 raporunda, Türkiye'de üretilen İHA'nın, hedefine otonom şekilde saldıran ilk insansız hava aracı olarak tarihe geçtiği vurgulanmıştı.

TERMİNATÖR FİLMİNE BENZETİLDİ


Son olarak, ABD'li yayın organı Foreign Policy'ye konu olan Kargu-2 hava aracı, Arnold Schwarzeneger'in Terminatör filmlerine benzetildi. 'Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız.' başlığıyla verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

'ABD Popüler Terminatör filmlerinde, Arnold Schwarzeneger'in canlandırdığı acımasız bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek.

'TÜRKLERİN YAPTIĞI ARAÇ HEDEFLERİ ÖLDÜREBİLİYOR'


Bugün, hedefleri avlayan katil robotlar gerçeğe dönüşmekle kalmadı aynı zamanda satışları yapılıyor ve sahada kullanılıyorlar. Türklerin yeni ürettiği Kargu-2 dört pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor.'


BM RAPORU HATIRLATILDI


Yayınlanan haberde, Birleşmiş Milletler'in raporuna da yer veren Foreign Policy, 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan bir raporda, Kargu-2'nin Libya'da insan hedeflere kendi kendine saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Rapora göre Kargu-2 geri çekilmekte olan lojistik ve askeri araç konvoylarına “operatör ile araç arasında veri bağlantısı kurmaya gerek duymadan saldırı düzenledi.' ifadelerini kullandı.

2018'DE ENVANTERE GİRMİŞTİ


Kargu-2 İHA, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip. 'Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri' olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA Kargu, 2018 yılında güvenlik güçlerinin envanterine girmişti.

Daha sonra ise, sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 geliştirildi.

Otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu-2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip.

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