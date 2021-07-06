HDP'nin kapatılma davasının iddianamesinde şok detay! HDP'nin tüzüğünü PKK hazırlamış...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin AYM tarafından kabul edilmesiyle başlayan HDP'nin kapatılma süreci devam ediyor. Akit'in ulaştığı iddianamede, HDP'nin, İmralı adasında tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Öcalan'ın talimatıyla eş başkanlık sistemine geçtiğine vurgu yapılarak, “Öcalan'ın talimatının ardından KCK Genel Başkanlık Konseyi adında yeni bir yapılanma ile birlikte örgütte eş başkanlık sistemine geçilmiş, HDP de tüzüğünde yaptığı düzenleme ile eş başkanlık sistemini kabul etmiştir” ifadeleri yer aldı.



Tüzüklerdeki dikkat çeken benzerlikler



Terör örgütü PKK tüzüğü, PKK'nın şehir yapılanması KCK sözleşmesi ve HDP'nin tüzüğü mukayesesinin de yapıldığı iddianamede, “KCK Sözleşmesi-HDP Tüzüğü Benzerlikler” başlığı ile yer alırken, “KCK Sözleşmesi ile HDP tüzüğünün mukayeseli biçimde incelenmesinden; birebir aynı maddeleri içerdiği, önce KCK sözleşmesi yazıldıktan sonra hemen altına HDP parti tüzüğü ilgili maddesinin yer aldığı görülmüş, bu mukayese aşağıdaki tabloda gösterilmiştir” denilerek tabloya yer verildi.



HDP tüzüğünün Kandil'de PKK tarafından hazırlandığının açıkça ortaya koyan iddianamede, “Görüldüğü üzere KCK sözleşmesinde, PKK ve DTK Tüzüğünde demokratik özerklik, özgür-eşit yurttaşlık, kadın ve gençlik, çocuk olmak üzere örgütün sözde anayasasında düzenlenen hususların aynısı HDP parti tüzüğünde yer aldığı tespit edilmiştir” denildi.