Delta plus nedir? Delta plus varyantı hangi illerde var? Biontech aşısı delta plus virüsüne karşı etkili mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Delta Plus varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Delta varyantının en gelişmiş hali olan delta plus varyantı farklı ülkelerde görülmüş ve hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar “Delta plus varyantı nedir? Delta plus varyantı Türkiye'de var mı? Delta plus varyantı hangi illerde var?” gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Koronavirüsün ardından yayılan varyantlardan biri olan delta plus varyantı için en çok merak edilen konular arasında “Biontech aşısı delta plus varyantında etkili mi?” sorusu araştırılıyor. Sizler için delta plus varyantına dair tüm bilgileri derledik.





DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?



DELTA PLUS VARYANTI HANGİ İLLERDE VAR?



BİONTECH AŞISI DELTA PLUS VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?



DELTA PLUS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?



DELTA PLUS VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

