Delta plus nedir? Delta plus varyantı hangi illerde var? Biontech aşısı delta plus virüsüne karşı etkili mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Delta Plus varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Delta varyantının en gelişmiş hali olan delta plus varyantı farklı ülkelerde görülmüş ve hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar “Delta plus varyantı nedir? Delta plus varyantı Türkiye'de var mı? Delta plus varyantı hangi illerde var?” gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Koronavirüsün ardından yayılan varyantlardan biri olan delta plus varyantı için en çok merak edilen konular arasında “Biontech aşısı delta plus varyantında etkili mi?” sorusu araştırılıyor. Sizler için delta plus varyantına dair tüm bilgileri derledik.





DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?



DELTA PLUS VARYANTI HANGİ İLLERDE VAR?



BİONTECH AŞISI DELTA PLUS VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?



DELTA PLUS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?



DELTA PLUS VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?



Delta plus varyantı koronavirüsün en tehlikeli varyantlarından biri olarak biliniyor. Delta varyantının da mutasyona uğramasıyla oluşan delta plus varyantını uzmanlar varyantın varyantı olarak tanımlıyor. Daha hızlı bulaşma özelliğine sahip olan delta plus aynı zamanda aşıların etkinlik oranını da azaltıyor. Ayrıca delta plus varyantı İngiltere'deki vakaların hızla artışının nedeni olarak da biliniyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamasıyla delta plus varyantının Türkiye'ye geldiği duyurulmuştu. Delta plus varyantı Türkiye'de 3 ilde tespit edildi. Peki delta plus varyantı hangi illerde var? Bakan Koca, delta plus varyantının bulunduğu illerden ilkinin İstanbul olduğunu belirtti. Ancak diğer illeri söylemedi. Bakan Koca delta plus varyantına yakalanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.Biontech aşısının delta varyantında etkili olduğu açıklanmıştı. Delta plus varyantının ortaya çıkmasıyla “Biontech aşısı Delta plus varyantında etkili mi?” soruları yeniden gündeme geldi. Yapılan açıklamalarda Biontech aşısının iki dozunu yaptıranların delta plus varyantından daha az etkilendiği ortaya çıktı. Biontech aşısının delta plus varyantına karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığı belirtildi.Delta plus varyantına yakalananlarda baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görülüyor. Koronavirüs ve delta varyantına oranla daha hızlı bulaşma özelliğine sahip olan delta plus varyantı diğer varyantlarla aynı belirtileri tetikliyor. Hatta delta plus varyantının koronavirüse oranla daha az belirti gösterdiği söyleniyor. Tat ve koku kaybı gibi durumların yaşanmadığı soğuk algınlığı gibi seyir gösterdiği biliniyor.Delta plus varyantının görüldüğü ülkeler arasında ABD, İngiltere Japonya , Rusya, Çin, İsviçre Polonya ve Türkiye bulunuyor. Toplan 85 ülkede görülen delta plus varyantının bulaşıcılığı yüzde 60 oranında.