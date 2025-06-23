Ticaret Bakanlığı duyurdu! O reklamlara 15,8 milyon TL ceza

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir.12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen 358 sayılı Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu toplantısında, ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere ilişkin reklamlar başta olmak üzere toplam 103 dosya değerlendirmeye alınmıştır. Bu dosyalardan 92'si mevzuata aykırı bulunmuş, bu kapsamda reklam durdurma cezası ile birlikte, toplam 15.846.894 TL idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verilmiştir.Son dönemde yapılan başvurularda, bazı üretici ve satıcıların araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, Bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edilmiştir.Reklam Kurulu, tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla;1. Menzil bilgisinin hangi test standardına göre belirlendiği reklamda açıkça belirtilmelidir.2. Gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceği net şekilde ifade edilmelidir.3. Hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisi tüketiciyle paylaşılmalıdır.Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici haklarını koruma, sektörde güven ve şeffaflığı sağlama hedefi doğrultusunda; yanıltıcı menzil beyanları benzeri uygulamalara denetimlerimiz kesintisiz ve sürdürülecektir.