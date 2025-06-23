Motorine indirim geliyor! O tarihten itibaren geçerli olacak

Brent petrol ve döviz kurlarındaki oynaklık, ÖTV zamlarıyla birleşince akaryakıt fiyatları hızla değişiyor. Ancak bu kez sürücülerin yüzünü güldürecek bir gelişme var: Salı gününden itibaren motorine 1,66 TL indirim bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...