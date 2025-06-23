Motorine indirim geliyor! O tarihten itibaren geçerli olacak
Brent petrol ve döviz kurlarındaki oynaklık, ÖTV zamlarıyla birleşince akaryakıt fiyatları hızla değişiyor. Ancak bu kez sürücülerin yüzünü güldürecek bir gelişme var: Salı gününden itibaren motorine 1,66 TL indirim bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
Global piyasalarda yaşanan hareketlilik, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarına göre motorin grubunda 1,66 TL'lik bir indirim yapılacak. 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen bu indirim, özellikle ticari araç sahipleri ve uzun yol yapan sürücüler açısından önemli bir rahatlama sağlayacak.
23 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 51,50 TL
Motorin: 54,72 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 51,35 TL
Motorin: 54,60 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 52,16 TL
Motorin: 55,56 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 52,49 TL
Motorin: 55,91 T
LPG: 24,94 TL