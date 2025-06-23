Trump, İran-İsrail savaşına benzin döktü! Orta Doğu'daki kriz derinleşiyor

Siyonist İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı 'Yükselen Aslan' saldırısı ve İran'ın 'Gerçek Vaat 3' adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş, dün kritik bir aşamaya geçti. Tahran-Tel Aviv hattında karşılıklı saldırılar sürerken ABD, resmen savaşa müdahil oldu.ABD, İran'ın nükleer kalbi olarak değerlendirilen Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini önceki gece saatlerinde 'sığınak katili' olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu. 'Gece Yarısı Çekici' adı verilen saldırıya 7 adeta B-2 uçağı ile 4. ve 5. nesil savaş uçakları da katıldı.Saldırıda, İran'ın en önemli nükleer tesisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle vurulduğu kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin 'tamamen yok edildiğini' söyledi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, 'İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak. Bu devam edemez ya barış olacak ya da İran için trajedi olacak' diye konuştu.İran'a düzenlenen saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordunun bulunmadığını söyleyen Trump, 'Tanrı Ortadoğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun' ifadelerini kullandı.İran, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırılarının etkili olmadığını öne sürdü. İranlı Milletvekili Menan Reisi Fordo Nükleer Tesisi'nde ciddi bir hasar olmadığını saldırının 'oldukça yüzeysel' olduğunu ifade etti.Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise ABD'nin, İran'a müdahaleyle ilgili kararın iki hafta içinde verileceğini açıklamasının ardından dün saldırı düzenlenmesindeki amacın 'hiç kimsenin beklemediği bir durum yaratmak' olduğunu iddia etti.* Natanz, İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi. Tahran'ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alıyor.* Fordo, yüksek düzeyde korunan bir yeraltı uranyum zenginleştirme merkezi. Tahran'ın yaklaşık 160 km güneyinde.* İsfahan tesisi, Natanz ve Fordo'da zenginleştirme için gerekli olan uranyum hekzaflorür (UF6) gazını üretiyor.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkelerin çoğunun İsrail ve ABD'nin eylemlerine karşı olduğunu belirterek, 'Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı.İyi bir başlangıç, tebrikler, Sayın Başkan' görüşünü paylaştı. Medvedev, saldırıların İran'daki nükleer altyapıyı fazla etkilemediğine dikkati çekti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 'Gece Yarısı Çekici' adı verilen operasyonla İran'ın nükleer isteklerini ortadan kaldırdıklarını öne sürdü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırının detaylarını paylaştı.Sığınak delici MOP bombasının ilk kez kullanıldığını açıklayan Hegseth, 'Başkan Trump'ın liderliği sayesinde İran'ın nükleer isteklerini ortadan kaldırdık' dedi.ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise 'İran'ın olası misilleme saldırısına karşı çok büyük bir cevap verilecektir ve bu çok kötü bir tercih olacaktır' İfadelerini kullandı.ABD'nin İran'a saldırısının ardından Çin devlet medyasında Washington yönetiminin 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı İran'da tekrarladığı uyarısında bulunuldu.Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN), yayımladığı yorum yazısında, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik saldırılarının yalnızca İran'ın değil onun bölgesel müttefikleri ve vekil güçlerinin misillemelerini kışkırtabileceği ve daha geniş bölgesel savaşı tetikleyebileceğine işaret edildi.ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırılarının ardından radyasyon yayılıp yayılmadığı merak konusu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 'Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir' açıklamasında bulundu.UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, UAEA Yönetim Kurulu'nun bugün olağanüstü toplantı düzenleyeceğini kaydetti. İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.Öte yandan ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) termal uyduların verilerini derlediği LANCE/FIRMS enformasyon sistemi ise, İran'ın nükleer tesislerin üzerinde ısı artışları meydana geldiğini tespit etti.ABD Kongresi üyelerin, ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı kararını 'anayasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Senatör Bernie Sanders, 'Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir.Başkan'ın böyle bir hakkı yok' dedi. Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez ise Trump'ın kararının 'kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu' belirtti.Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de kararı eleştirdi. ABD'nin önde gelen siyasi yayınlarından Politico, Trump'ın konuşmasındaki muzaffer havanın Washington'ın geneline hâkim olmadığını, aksine başkentte bir korkunun hâkim olduğunu yazdı.