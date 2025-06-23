Siyonist lobiden Donald Trump'a kıskaç! İran'a saldırının arkasında o tehditler mi var?

Siyonist İsrail, Binyamin Netanyahu önderliğinde Orta Doğu'da terör estiriyor. Gazze'de soykırım yapan katil devlet, Lübnan, Suriye ve Yemen'den sonra bu kez de 'nükleer' bahanesiyle İran'a saldırdı. İran'da birçok önemli komutanı, kritik üssü ve sivil-masum insanları hedef alan İsrail, Tahran'ın misilleme atakları sonrası köşeye sıkışınca çareyi ABD'yi de savaş dahil etmekte buldu.ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine B-2 bombardıman uçakları ile hava saldırıları düzenledi. Donald Trump'ın bir yandan 'nükleer müzakere' mesajları verirken diğer yandan böylesi bir saldırıya 'onay' vermesi ise hem dünyada hem de ABD'de büyük bir tartışma konusu oldu.ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyeleri, Donald Trump'ın İran'a saldırı kararına 'anayasaya aykırı olduğu' gerekçesiyle tepki gösterdi.The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'li Senatör Bernie Sanders, Oklahoma eyaletinde bir miting sırasında Başkan Trump'ın İran'a saldırı kararının 'anayasaya son derece aykırı' olduğunu belirtti. Sanders, 'Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir. Başkan'ın böyle bir hakkı yok.' değerlendirmesinde bulundu.Temsilciler Meclisi Üyesi Warren Davidson X'ten yaptığı açıklamada, 'Başkan Trump'ın kararı adil olsa da anayasaya uygun bir gerekçe düşünmek zor.' değerlendirmesinde bulundu.Demokrat Üye Alexandria Ocasio-Cortez de X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın kararının 'kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu' belirtti.Ocasio-Cortez, Trump'ın nesillerce ABD'yi hapsedecek bir savaş başlatma riski aldığını ifade etti. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Don Beyer de X'te yaptığı açıklamada, 'Başkan Trump'ın, Kongre yetkilendirmeden bizi İran'la savaş götürecek anayasal yetkisi yok ve Kongre bu yetkiyi vermedi.' değerlendirmesinde bulundu.Donald Trump'ın izinsiz saldırı kararı ve birbiriyle çelişen mesajlarının arkasında ise siyonist lobinin baskı ve örtülü tehditleri olduğu iddia ediliyor. A takımında yer alan Elon Musk ile dünyanın konuştuğu bir kavgaya girişen ve Musk tarafından 'Epstein' dosyalarında olmakla suçlanan Trump'ın diğer bir sınaması da Los Angeles Ayaklanmaları ile oldu.George Soros'un Los Angeles'ta şehrin karışmasına neden olan olayların organizatörü olduğu konuşuldu. Los Angeles'taki ayaklanmalarla birlikte 2020 yılında yaşanan 'George Floyd' ayaklanmalarını da Soros'un organize ettiği ve fonladığı iddia edilmişti.Donald Trump'ın iç politikada kendi 'MAGA' (Make America Great Again) hareketinin de tepkisini çeken bu kararlarının perde arkasında siyonist lobinin hem 'Epstein' hem de 'Los Angeles Ayaklanmaları' üzerinden Trump'ı etki altına alarak, İran'a saldırı onayını izinsiz bir biçimde verdirttiği iddia ediliyor.11