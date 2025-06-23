Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yaz mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle yeni hafta itibarıyla pek çok kentte sıcaklık artışı daha da belirginleşecek. Uzmanlar, sıcak havanın neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Öte yandan bazı bölgelerde yerel sağanaklar da etkili olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Antalya'nın ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Meteoroloji sıcak hava konusunda uyarıyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor. Özellikle yurdun güney, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde birçok ilde sıcaklık değerlerinin 40°C üzerini görmesi bekleniyor. Yaşlı ve çocukların yan sıra sağlık riski bulunan vatandaşların güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği öğlen saatlerinde mümkün olduğunca dışarı çıkmalaları gerekiyor.23 Haziran Pazar günü, yurdun bazı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde Adana, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu bölgeleri ile Konya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'de Rize ile Trabzon'da da gece ve sabah saatlerinde sağanak geçişleri görülecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum ve Kars çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer illerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.BALIKESİR 13°C, 32°C Az bulutlu ve açıkEDİRNE 15°C, 35°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL 18°C, 29°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 15°C, 32°C Az bulutlu ve açıkAFYON 10°C, 28°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 21°C, 35°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA 18°C, 35°C Az bulutlu ve açıkUŞAK 10°C, 30°C Az bulutlu ve açıkADANA 23°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 25°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 23°C, 31°C Parçalı ve az bulutluISPARTA 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusu mevzi sağanak yağışlıANKARA 12°C, 28°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 11°C, 28°C Parçalı ve az bulutluKONYA 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 6°C, 24°C Parçalı ve az bulutluBOLU 8°C, 27°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE 12°C, 30°C Az bulutlu ve açıkSİNOP 17°C, 27°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK 15°C, 25°C Az bulutlu ve açıkAMASYA 11°C, 28°C Parçalı ve çok bulutluRİZE 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutluTRABZON 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 8°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 7°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 33°C Parçalı ve az bulutluVAN 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 22°C, 36°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 34°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 23°C, 35°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 23°C, 35°C Az bulutlu ve açık