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CHP herkesin beklediği gibi 'ne işimiz var Afganistan'da' dedi!

CHP herkesin beklediği gibi 'ne işimiz var Afganistan'da' dedi!

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, "Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçiği ateşe atmaktan başka bir şey değildir." açıklamasında bulundu.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 20:59
CHP herkesin beklediği gibi 'ne işimiz var Afganistan'da' dedi!

ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini, Türkiye'nin sağlaması gündemde.

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de Türkiye'nin Afganistan'daki Afganistan'da bulunan Kabil Hamid Karzai Havalimanı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

"BU GÖREVİN ÜSTLENİLMESİNİ UYGUN BULMUYORUZ"

Çeviköz, "Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçik'i ateşe atmaktan başka bir şey değildir. Böyle bir görev üstlenilmesini uygun bulmuyoruz." dedi.

"TALİBAN, AFGANİSTAN'IN BİR GERÇEĞİDİR"

Açıklamalarına devam eden Ünal Çeviköz son olarak ise şunları söyledi:

"Taliban, Afganistan'ın bir gerçeğidir. Taliban ile bu şekilde karşı karşıya gelmek Türkiye ile Afganistan arasındaki köklü, tarihi kardeşlik ilişkilerini zedeleyecektir"

Afganistan

 
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