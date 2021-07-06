Bayram Tatili Kaç Gün Olacak? 2021 Kurban Bayramı Tatili 11 Gün mü? Kurban Bayramı Ne Zaman?

Bayram Tatili Kaç Gün Olacak? 2021 Kurban Bayramı Tatili 11 Gün mü? Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatili kaç gün olacak tartışması gündeme geldi. 15 Temmuz’un resmi tatil olması ve kurban bayramının hemen öncesine denk gelmesi sebebiyle bu yıl kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 11 gün mü?