Bayram Tatili Kaç Gün Olacak? 2021 Kurban Bayramı Tatili 11 Gün mü? Kurban Bayramı Ne Zaman?

İslam aleminin heyecanla beklediği 2021 Kurban Bayramı için nefesler tutuldu! Kurban Bayramına sayılı günler kala heyecanlı bekleyiş devam ederken bayram tatili gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak tartışmalarına cevap geldi! Peki, 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
İslam aleminin Hicri takvime göre belirlenen Kurban bayramı bu yıl 19 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Temmuz ayına girilmesi ve bayrama sayılı günler kalması ise beraberinde çeşitli gündemlerin oluşmasını sağladı. Bayram tatili hakkında çeşitli soru işaretlerinin meydana gelmesi sonrasında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında bu yıl kurban bayramının kaç gün tatil olacağı resmi olarak açıklandı.
Milyonlarca insanın heyecanla beklediği tatil haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında 11 gün olarak açıklandı. 15 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. 2021 Kurban Bayramı tatili 11 gün mü?
2021 Kurban Bayramı Tatili 11 Gün mü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda bu yıl 2021 Kurban Bayramı tatili
11 gün olacak.
Kurban Bayramı Ne Zaman?
2021 Kurban Bayramı yaklaşırken ortaya çıkan Kurban Bayramı ne zaman
sorularına Diyanet İşleri Başkanlığından cevap gecikmedi. Her yıl Hicri Takvime göre belirlenen Kurban Bayramı bu yıl 19 Temmuz 2021 tarihinde arife günü ile başlayacak. 19 Temmuz 2021 arife günü ile başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı 24 Temmuz 2021 tarihinde son bulacak.
•Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
•Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
•Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
•Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde dün akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında resmiyet kazandı.