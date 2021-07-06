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ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' kutlamalarında 150'den fazla kişi silahlı şiddet kurbanı!

ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' kutlamalarında 150'den fazla kişi silahlı şiddet kurbanı!

ABD’de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamalarının yapıldığı 3 günlük hafta sonu tatilinde en az 150 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 21:45
ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' kutlamalarında 150'den fazla kişi silahlı şiddet kurbanı!

Ülke genelinde silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivi'ne (Gun Violence Archive) göre, hafta sonu 400'den fazla silahlı olay yaşandı.

Sadece Illinois eyaletinin Chicago şehrindeki silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 3 günlük hafta sonu tatilinde hayatını kaybedenlerin toplamı ise 150'den fazla oldu.

BİDEN, SİLAHLI SUÇLARA YÖNELİK MÜCADELE BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Haziran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ülke genelinde tırmanışa geçen silahlı şiddet olaylarını azaltmak için "birlik" çağrısı yapmış, silahlı suçların engellenmesi ve bununla mücadele ile kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni politikalarını açıklamıştı.

Biden, "Amerikalı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak hükümetin ve demokrasimizin ilk sorumluluğunu yerine getirmek, birbirimizi güvende tutmak için şimdi bir araya gelme fırsatımız var. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.

Yerel polislere, sosyal çalışanlara ve avukatlara yönelik fonların artırılması için birçok yatırım yaptıklarını ve bu politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Kongreye "yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylamaları" çağrısında bulunmuştu.

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