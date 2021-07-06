6 Temmuz 2021 Resmi Gazete Atamaları Açıklandı! İşte Yeni Kararlar

Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kararların verildiği 6 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları açıklandı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler ve çeşitli ilanların yer aldığı Resmi Gazete yayınlandı! İşte 6 Temmuz 2021 Resmi Gazete atamaları…





YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ













6 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE ATAMALARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair(Kararname Numarası: 78)YÖNETMELİKLER–– Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTEBLİĞ–– Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğİLÂN BÖLÜMÜa - Yargı İlânlarıb - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc - Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleridoğrultusunda Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar.