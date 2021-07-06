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6 Temmuz 2021 Resmi Gazete Atamaları Açıklandı! İşte Yeni Kararlar

6 Temmuz 2021 Resmi Gazete Atamaları Açıklandı! İşte Yeni Kararlar

6 Temmuz 2021 Resmi Gazete atamaları belli oldu! Milyonlarca insanın heyecanla beklediği Resmi Gazete atamaları bugün açıklandı. 6 Temmuz 2021 Salı Resmi Gazete Atamaları kararları nelerdir? İşte 6 Temmuz 2021 Resmi Gazete atamaları…

Güncel / 6 Temmuz 2021 Salı 09:00
6 Temmuz 2021 Resmi Gazete Atamaları Açıklandı! İşte Yeni Kararlar

Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kararların verildiği 6 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları açıklandı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler ve çeşitli ilanların yer aldığı Resmi Gazete yayınlandı! İşte 6 Temmuz 2021 Resmi Gazete atamaları


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


6 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE ATAMALARI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 78)

YÖNETMELİKLER

–– Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 Temmuz 2021 Resmi Gazete Atamaları Açıklandı! İşte Yeni Kararlar

6 Temmuz 2021 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar.

6 Temmuz 2021 Resmi Gazete Atamaları6 Temmuz 2021 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 
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