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Levent Üzümcü 'Sabiha Gökçen' tüneliyle dalga geçeyim derken dalga konusu oldu!

Levent Üzümcü 'Sabiha Gökçen' tüneliyle dalga geçeyim derken dalga konusu oldu!

'Gezi olayları'nda ön sıralarda yer alan ve sürekli provokatif paylaşımlar yapan Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken sosyal medyada dalga konusu oldu.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:16
Levent Üzümcü 'Sabiha Gökçen' tüneliyle dalga geçeyim derken dalga konusu oldu!

'Gezi olayları'nda ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan Levent Üzümcü Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken fena halde rezil oldu.

Kendisini 'entelim' diye konumlandıran Üzümcü tünelden geçerken bir video çekti.


'AÇIK HAVA' TÜNELİ DİYEREK DALGA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Üzümcü, tünelin pistin altından geçtiğini bilmeden alaycı bir dil kullandı. Üzümcü, "Bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz." İfadelerini kullandı. Üzümcü sosyal medyada alay konusu oldu.

Üzümcü'nün alay konusu olduğu konuşma şu şekilde;

"Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu… Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş.

Dünyada ilk ve tek açık havaya yapılmış olan herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu. Bu tünelimizin görüldüğü gibi sağdaki parçası kullanılamıyor. Neden kullanılamıyor? Çünkü bunu açık havaya yaptılar muhtemelen üzerindeki ağırlığı taşıyamadı ya da bi çatlak oldu. Evet ama içerse şahane hız sınırımız var uymazsanız cezası var. Öyle bir şey. Neyse ben bunu sizinle paylaşmak istedim bu tarihe kalsın diye bir yerlere kaydedeceğim bunu siz de görün bilin diye paylaştım. Sabiha Gökçen'in düz yola kurulmuş tünellerinden geçtik biraz önce. Tabii ki çok gerekli olabilir önemli de bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat asıl önemli olan şey biz bu tünelleri kullanabilir muyuz? Uçak inecek bunların üstüne acaba olabilecek mi? Bilemiyorum çok ilginç. Şimdi o tüneller arkamızda kaldı hani olur ya Türkiye'nin dünyanın başka yerlerinden yaşıyorsunuzdur bu muhteşem tünelleri göremiyorsunuzdur bunları size göstermek istedim"

TÜNELLER PİSTİN ALTINDAN GEÇİYOR

Yolcu sayısının her geçen gün arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için İkinci pistin yapılacağını alana, öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı. Tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.

DALGA KONUSU OLDU

Üzümcü'nün açık alana inşa edildiğini iddia ederek hükümeti eleştirmeye çalıştığı video sosyal medyada dalga konusu oldu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu adam sürekli kendisiyle aynı düşüncede olmayanları aşağılayan, "çomar" diyen, topluma tepeden bakmayı marifet sanan ve malum kesimde kendisini entelektüel, sanatçı olarak konumlandıran cahilin tekidir. Eğer cahil değilse de büyük bir yalancıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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