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Avusturya Mahkemesi'nden Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş karar!

Avusturya Mahkemesi'nden Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş karar!

Avusturya Mahkemesi, ülkede tutuklanan ve ABD ile Türkiye'nin iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz hakkında kararını verdi. Karara göre; Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk hali devam edecek.

Güncel / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:50
Avusturya Mahkemesi'nden Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş karar!

Türkiye son günlerde Sezgin Baran Korkmazla ilgili "Nerede? Yakanlandı mı? Türkiye'ye gödnü mü?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Avusturya Mahkemesi'nin vereceği karar da merakla bekleniyordu. Türkiye ve ABD'nin iadesini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mahkeme kararını verdi.

Son dakika haberine göre; Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'daki tutukluluk hali sürecek. Korkmaz, 5 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak. Bu duruşmada yeni bir karar da verilebilir.Sezgin 

NE OLMUŞTU?


Avusturya'nın Wels şehrinde yakalanarak Viyana'ya getirilen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltına alınması ile ilgili yaptığı açıklamada 'Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız' demişti.

İDDİANAME


Türkiye'de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Korkmaz; gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.

Korkmaz hakkında 'mal varlığı değerini aklama' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.


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