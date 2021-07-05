Avusturya Mahkemesi'nden Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş karar!

Türkiye son günlerde Sezgin Baran Korkmazla ilgili "Nerede? Yakanlandı mı? Türkiye'ye gödnü mü?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Avusturya Mahkemesi'nin vereceği karar da merakla bekleniyordu. Türkiye ve ABD'nin iadesini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mahkeme kararını verdi.



Son dakika haberine göre; Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'daki tutukluluk hali sürecek. Korkmaz, 5 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak. Bu duruşmada yeni bir karar da verilebilir.Sezgin



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