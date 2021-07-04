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Bodrum kattan lüks yatlara... 'Tosuncuk 'un rüyası böyle bitti!

Bodrum kattan lüks yatlara... 'Tosuncuk 'un rüyası böyle bitti!

‘Tosuncuk’ diye bilinen Mehmet Aydın’ın Bursa’nın kenar mahallelerindeki bir bodrum katta başlayan Çiftlik Bank macerası, 3 yıllık firarın ardından Brezilya’da son buldu. Sao Paulo kentindeki konsolosluğa teslim olan Aydın’ı, Ankara’dan giden polisler dün Türkiye’ye getirdi...

Güncel / 4 Temmuz 2021 Pazar 10:25
Bodrum kattan lüks yatlara... 'Tosuncuk 'un rüyası böyle bitti!

Mehmet Aydın Çiftlik Bank'ı, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evin bodrum katında kurdu. Bütün yazılımlar ve teknik detaylar bu evde planlandı. Sonradan ‘Tosuncuk' adıyla anılacak olan Mehmet Aydın, 1 milyardan fazla para topladığı dolandırıcılık sürecini, burada 2016'nın ağustos ayında başlattı. Küçük bir karargâh gibi kullandığı evden devasa bir finansal çarka dönüşecek yapıyı sevk ve idare etti.

GARSONLUK YAPIYORDU

Mehmet Aydın bu dönemde hem garsonluk yapıyor hem de yine kendi kurduğu bir iddia sitesiyle meşgul oluyordu. Eşi Sıla Aydın'ın savcıya anlattığına göre, maddi durumu iyi değildi. Çiftlik Bank sistemini kurduktan kısa bir süre sonra paralar akmaya başladı. Aydın'ın bu evde altyapısını kurduğu sisteme ilk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı. Çiftlik Bank'a ilk gelen bu para 4 bin liraydı. Daha sonra gelen paralar, kısa sürede günlük 30 bin liraya kadar yükseldi.



‘HOME OFİS'E PARA AKTI

Paralar doğrudan Mehmet Aydın'ın şahsi hesabına geliyordu. İlk başlarda gelen para günübirlik harcanıyordu. Sonra, bu çarkın çok iyi döndüğü anlaşılınca sisteme daha da yatırımlar yapıldı ve teknik altyapı iyice güçlendirildi. Yeni açılımlarla daha geniş kitlelere ulaşıldı. Mehmet Aydın, ailesiyle kaldığı bu evi başlarda ‘home ofis' gibi kullanıyordu. Evlendikten sonra kendi evine taşındı. Ardından da bir ofis tuttu. Ama işleri daha da büyüyene kadar bu eve gelip gitmeye devam etti. Komşuları onu ‘sessiz, sakin, kendi halinde' biri olarak hatırlıyor. Ancak hakkındaki ilk davalardan biri, zorla bu eve getirdiği bir rakibinden zorla yazılım şifreleri almasına ilişkin...

‘ANNESİ EVİ BOŞALTTI'

Bir komşusu “Sık sık gelir giderdi annesini görmek için” diyor. Çiftlik Bank olayları gündeme gelince bu ev satılmış ve anne de başka bir yere taşınmış. Komşuları Aydın'ın annesinin nereye taşındığını bilmiyor.

HER ŞEYİ BU EVDE PLANLADI

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir kenar mahallede bulunan evin sokağı birbirine yaslanmış sıralı apartmanlardan müteşekkil. Mahalle dışarıdan göçle gelenler tarafından kurulmuş. Bodrum kattaki 80 metrekarelik evin kaldırıma bakan bir penceresi var. Güneş ışığını gören tek nokta da burası.



VE TOSUNCUK TÜRKİYE'DE

Brezilya, 40 günü bulan iade prosedürü yerine Türkiye'nin 3 önerisinden biri olan “Tutuklamadan sınır dışı prosedürüyle bize teslim edin” teklifini kabul etti. Aydın'ı Ankara'dan giden üç kişilik ekibe teslim etti. Mehmet Aydın'ın getirildiği Brezilya Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK-0016 sefer sayılı uçak dün gece saat 22.05'te İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanında bekleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ı hakkındaki soruşturma ve dava kapsamında uçakta gözaltına aldı. Uçaktan elleri önden kelepçeli indirilen Aydın, havalimanındaki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet binasına, buradan da sorgulanacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 gün gözaltı süresi verdiği Aydın, Mali Şube'de sorgulandıktan sonra savcılığa sevk edilecek. 

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