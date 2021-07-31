Tuzla'dan Manavgat'a yardım tırları ve su tankerleri yola çıktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları yerleşim alanları ve tarım alanlarına sıçrayarak büyük hasarlar verdi. Tuzla Belediyesi de yanan ormanlık alanları yeniden canlandırmak için 5 bin fidan bağışlayacağını açıklamıştı. Bugün de Tuzla'dan Manavgat'a bir tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı. Ayrıca yanan alanları söndürme çalışmaları destek verilmesi amacıyla 2 su tankeri de yola çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” “Yardımsever vatandaşlarımız sayesinde telefonlarımız susmuyor. Nasıl yardım toplayabiliriz diye soruyorlar. Ortaklaşa yapacağımız bu çalışmalarla, oraya tankerlerimizi de yolluyoruz” dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü 4 ayrı noktada başlayan orman yangınları yerleşim ve tarım alanlarına da sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Tuzla Belediyesi, yanan ormanlık alanları yeniden canlandırmak için 5 bin fidan bağışlanacağını açıklamıştı. Bugün de Tuzla'dan Manavgat'a yardım eli uzandı. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi işbirliği ile içerisinde gıda kolisi, hijyen set, ve temel ihtiyaç malzemelerin olduğu yardım tırı yola çıktı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan bulunan gıda kolilerini yardım tırına yüklendiği sırada dualar edildi. Yardım tırı ile birlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı'nın talimatıyla bölgeye 2 su tankeri de gönderildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” “Bir anda bu kadar yangının olması şaibeler doğuruyor. Hukuk bununla ilgili gerekli araştırmayı yapacaktır. Bizim yapmamız gereken maddi durumumuz, imkânlarımız ne olursa olsun doğal afetler karşısında yardımlaşma, dayanışma, birbirimize destek olmaktır. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



“MANAVGAT'A SU TANKERİNİ YOLLUYORUZ”



“ORTAYA ÇIKAN SONUÇ BİZİ FAZLASIYLA ÜZDÜ”

Herkesin yardım etmek için seferber olduğunu belirten Dr. Yazıcı, “Yardımsever vatandaşlarımız sayesinde telefonlarımız susmuyor. Nasıl yardım toplayabiliriz diye soruyorlar. Ortaklaşa yapacağımız bu çalışmalarla, oraya tankerlerimizi de yolluyoruz. Bu yapılan şey sadece Manavgat'a yapılmıyor. Bir küresel ısınmanın yaşandığı bir dünyada yeşilliklerin yok edilmesi, faunanın yok edilmesi dünyaya ve insanlığa yapılan bir suçtur. Sadece ülkemize karşı yapılmış olduğunu düşünmüyorum. Bu durumu insanlık dışı olarak yorumluyorum. Bunu yapanların ne çevreye ne hayvana ne insana saygısı olmayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Yine iyi niyetimi koruyarak mevsim anormallikleriyle beraber başlayan yangınlar olmasını diliyorum. Bu şekilde insanlık dışı hareket edenlerle aynı ülkede yaşamaktan, insanın utanç duyduğunu söylemek istiyorum. Ciğerlerimiz olan ormanları yok etmek insan öldürmüşçesine büyük cezalarla cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar başımız sağ olsun, tüm ülkem adına geçmiş olsun. Elimizden gelen tüm yardımları ulaştıracağız” dedi.Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen yangınlar, bizim içimizi gerçekten çok acıttı. İnsanlarımız hayatlarını kaybetti. Ben onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yine ormanlarda yaşayan canlılar, kuşlar, kaplumbağalar, böcekler, ağaçlar da yaşamlarını kaybettiler. Bu ortaya çıkan sonuç bizi fazlasıyla üzdü” dedi.Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci,” Temel ihtiyaçların TIR'larda toplandığını dile getiren Kızılay İlçe Başkanı ise, “Temizlik malzemesi, çamaşır bulaşık deterjanı gibi temel ihtiyaç malzemelerimiz var. Gıda kolilerimiz de var. Olayın başından beri AFAD orada koordinasyonu sağlıyor. Kızılay da orada arazide. Orada temel ihtiyaçlar neyse ona öncelik veriyoruz. Oradan gelen taleplere göre bu yardımlarımızı oluşturuyoruz” dedi