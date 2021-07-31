Tuzla'dan Manavgat'a yardım tırları ve su tankerleri yola çıktı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları yerleşim alanları ve tarım alanlarına sıçrayarak büyük hasarlar verdi. Tuzla Belediyesi de yanan ormanlık alanları yeniden canlandırmak için 5 bin fidan bağışlayacağını açıklamıştı. Bugün de Tuzla’dan Manavgat’a bir tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları yerleşim alanları ve tarım alanlarına sıçrayarak büyük hasarlar verdi. Tuzla Belediyesi de yanan ormanlık alanları yeniden canlandırmak için 5 bin fidan bağışlayacağını açıklamıştı. Bugün de Tuzla'dan Manavgat'a bir tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı. Ayrıca yanan alanları söndürme çalışmaları destek verilmesi amacıyla 2 su tankeri de yola çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” “Yardımsever vatandaşlarımız sayesinde telefonlarımız susmuyor. Nasıl yardım toplayabiliriz diye soruyorlar. Ortaklaşa yapacağımız bu çalışmalarla, oraya tankerlerimizi de yolluyoruz” dedi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü 4 ayrı noktada başlayan orman yangınları yerleşim ve tarım alanlarına da sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken Tuzla Belediyesi, yanan ormanlık alanları yeniden canlandırmak için 5 bin fidan bağışlanacağını açıklamıştı. Bugün de Tuzla'dan Manavgat'a yardım eli uzandı. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi işbirliği ile içerisinde gıda kolisi, hijyen set, ve temel ihtiyaç malzemelerin olduğu yardım tırı yola çıktı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan bulunan gıda kolilerini yardım tırına yüklendiği sırada dualar edildi. Yardım tırı ile birlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı'nın talimatıyla bölgeye 2 su tankeri de gönderildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” “Bir anda bu kadar yangının olması şaibeler doğuruyor. Hukuk bununla ilgili gerekli araştırmayı yapacaktır. Bizim yapmamız gereken maddi durumumuz, imkânlarımız ne olursa olsun doğal afetler karşısında yardımlaşma, dayanışma, birbirimize destek olmaktır. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.