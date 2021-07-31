Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı Tokyo 2020 31 Temmuz 2021 Programı

Japonya'nın başkenti olan Tokyo'da gerçekleştirilen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bir hafta geride bırakıldı. Yaz Olimpiyatları'nda odak bugünün karşılaşmalarına çevrildi. Bu hafta Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya için büyük mücadeleler gerçekleştirdi. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 31 Temmuz Cuma Tokyo 2020 Olimpiyat Programı









31 Temmuz 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı



01.30 Triatlon03.00 Atletizm03.00 Voleybol Kadınlar- ABD-ROC03.30 Okçuluk- Erkekler Bireysel04.30 Yüzme05.00 Boks06.00 Yelken07.00 Trampolin Cimlastik07.20 Atıcılık- Trap Mix08.20 Voleybol Kadınlar- Türkiye Arjantin08.45 Okçuluk Erkekler Bireysel09.00 Tenis09.50 Halter- Erkekler 81 kilo10.30 Ragbi- Kadılar11.00- Judo11.00 Boks11.00 Futbol- İspanya- Fildişi Sahili12.00 Badminto- Erkekler Çift12.30 Eskrim- Kadınlar Saber Takım13.00 Atletizm13.00 Futbol- Brezilya- Mısır13.40 Voleybol Kadınlar- Çin İtalya13.50 Halter Erkekler 96 kilo15.00 Basketbol Erkekler USA-ÇEKYAbu şekilde belirtilmiştir. TRTSPOR ve TRTSPOR Yıldız ekranlarında yayınlanan müsabakaların saatlerinde organizasyondan kaynaklanan değişiklikler olabilmektedir.