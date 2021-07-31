Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı Tokyo 2020 31 Temmuz 2021 Programı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ertelenen 2020 Tokyo olimpiyatları bu sene gerçekleştiriyor. Temmuz ayında başlayan 2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanla devam ederken olimpiyatların 8. Gününe gelindi. İşte Tokyo 2020 Olimpiyat programı, 31 Temmuz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları programı. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi sporcular yarışacak?
Japonya'nın başkenti olan Tokyo'da gerçekleştirilen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bir hafta geride bırakıldı. Yaz Olimpiyatları'nda odak bugünün karşılaşmalarına çevrildi. Bu hafta Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya için büyük mücadeleler gerçekleştirdi. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 31 Temmuz Cuma Tokyo 2020 Olimpiyat Programı