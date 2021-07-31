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Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı Tokyo 2020 31 Temmuz 2021 Programı

Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı Tokyo 2020 31 Temmuz 2021 Programı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ertelenen 2020 Tokyo olimpiyatları bu sene gerçekleştiriyor. Temmuz ayında başlayan 2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanla devam ederken olimpiyatların 8. Gününe gelindi. İşte Tokyo 2020 Olimpiyat programı, 31 Temmuz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları programı. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi sporcular yarışacak?

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:16
Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı Tokyo 2020 31 Temmuz 2021 Programı

Japonya'nın başkenti olan Tokyo'da gerçekleştirilen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bir hafta geride bırakıldı. Yaz Olimpiyatları'nda odak bugünün karşılaşmalarına çevrildi. Bu hafta Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya için büyük mücadeleler gerçekleştirdi. Peki, Tokyo Olimpiyatlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 31 Temmuz Cuma Tokyo 2020 Olimpiyat Programı



31 Temmuz 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Günün Programı


01.30 Triatlon

03.00 Atletizm

03.00 Voleybol Kadınlar- ABD-ROC

03.30 Okçuluk- Erkekler Bireysel

04.30 Yüzme

05.00 Boks

06.00 Yelken

07.00 Trampolin Cimlastik

07.20 Atıcılık- Trap Mix

08.20 Voleybol Kadınlar- Türkiye Arjantin

08.45 Okçuluk Erkekler Bireysel

09.00 Tenis

09.50 Halter- Erkekler 81 kilo

10.30 Ragbi- Kadılar

11.00- Judo

11.00 Boks

11.00 Futbol- İspanya- Fildişi Sahili

12.00 Badminto- Erkekler Çift

12.30 Eskrim- Kadınlar Saber Takım

13.00 Atletizm

13.00 Futbol- Brezilya- Mısır

13.40 Voleybol Kadınlar- Çin İtalya

13.50 Halter Erkekler 96 kilo

15.00 Basketbol Erkekler USA-ÇEKYA


31 Temmuz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları programı bu şekilde belirtilmiştir. TRTSPOR ve TRTSPOR Yıldız ekranlarında yayınlanan müsabakaların saatlerinde organizasyondan kaynaklanan değişiklikler olabilmektedir.

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