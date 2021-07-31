Efsane Uludağ Gazozu, Olimpiyat Şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz’un 2017’den beri yanında!

Kültür sanattan eğitime ve spora kadar pek çok alandaki sponsorluk çalışmalarıyla Türkiye’nin toplumsal hayatının zenginleşmesi ve ileriye taşınmasına katkı sağlayan Uludağ İçecek, 2017’de bugüne Mete Gazoz’un Efsane Uludağ Gazozu markasıyla aralıksız sponsorudur.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda sergilediği üstün performansla tarih yazan ve ülkemize okçulukta ilk olimpiyat altın madalyasını getiren Şampiyon Milli Okçumuz Mete Gazoz milli ve ata sporumuz olan okçuluğu Türkiye’de bir üst kademeye taşıyarak ülkemizi ve bizleri gururlandırmıştır.