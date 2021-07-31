Busenaz Sürmeneli Kimdir? Busenaz Sürmeneli Kaç Yaşında? Nereli, evli mi?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gerçekleştirdiği başarıl performans ile büyük beğeni toplayan Busenaz Sürmeneli, hem ülkemizde hem de dünya genelinde pek çok kişiden tebrik almayı başardı. Peki, Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli kaç yaşında? Busenaz Sürmeneli kimdir?





Busenaz Sürmeneli Kimdir?



Busenaz Sürmeneli Kaç Yaşında?



Busenaz Sürmeneli Nereli?



Busenaz Sürmeneli’nin Başarıları Nelerdir?



Busenaz Sürmeneli 28 Haziran 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonlu olan Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli Trabzonspor oyuncusudur. Tokyo Olimpiaylarında kadın boksör olarak ilk kez madalyayı garantileyen Busenaz Sürmeneli pek çok şampiyonluğa imza atmıştır. Son olarak Tokyo Olimpiyat oyunlarında rakibi Anna Lysenko’yu yenerek yarı finale yükselen başarılı boksörden altın madalya haberinin gelmesi bekleniyor. Peki,Busenaz Sürmeneli, 28 Haziran 1988 yılında dünyaya gelmiştir Milli kadın sporcumuz Busenaz Sürmeneli 23 yaşındadır. Peki, başarısı ile adından söz ettirenKadın boksör Busenaz Sürmeneli aslen Trabzonludur.İşte milli sporcumuz• 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu• 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan• 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan• 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu• 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya• 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu• 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan• 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan• 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu• 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye• 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu• 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu• 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu• 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya• 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu• 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu• 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu• 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu/ Samsun• 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu/ İstanbul• 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu/ VLADİKAVKAZ- RUSYA• 2019/ 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu/ SIRBİSTAN• 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu• 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan• 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid• 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude/ RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu• 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)• 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu• 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası ŞampiyonuBusenaz Sürmeneli 4 Ağustos 2021 tarihinde Tokyo Olimpiyatlarında yarı final maçına çıkacak! Yarı finale çıkmaya hak kazanan başarılı kadın sporcu Busenaz Sürmeneli madalyayıülkemize getirmeyi garantiledi.