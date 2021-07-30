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Tüyleri diken diken eden olay: Yangında zarar gören mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

Tüyleri diken diken eden olay: Yangında zarar gören mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

Mersin Silifke'de dün çıkan orman yanınında hasar oluşan mezarlıkta tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Zarar gören mezarlıkların bulunduğu alanda Tunceli'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkat çekti.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 14:03
Tüyleri diken diken eden olay: Yangında zarar gören mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

Silifke'de dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ŞEHİDİMİZİN KABRİ VE TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ


Yangından etkilenen Yeşilovak Mahallesi'ndeki Çankaya Mezarlığı'nın bir kısmında da hasar oluştu. Mezarlıkta kabri bulunan şehit Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi ise dikkati çekti.

'MEZARLIKLARIMIZ YANDI AMA ŞEHİDİMİZİN MEZARI YANMADI'


Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde Ekim 2018'de olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua etti. Vatandaşlardan Soner Yeşil, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şehidin mezarının zarar görmediğini öğrendiğini ve kabri ziyarete gittiğini söyledi. Bölgedeki yangının çeşitli alanlarda hasara neden olduğunu anlatan Yeşil, 'Mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı' dedi.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE ÇEVREDEKİ MAHALLELERE DE YAYILMIŞTI


Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.


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