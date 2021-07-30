Son Dakika Esenler'de Yangın Çıktı! Esenler’de Yangın Söndürüldü mü? Esenler Yangınında Can Kaybı Var mı?

Art arda gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi! İstanbul’da yangın haberinin gelmesi üzerine bir gün içerisinde İstanbul iki yangın yaşamış oldu. Esenlerde çıkan yangın sonrasında halk panik oldu! Peki, İstanbul’da yangın nerede çıktı? Esenler yangını söndürüldü mü? Esenler yangınında can kaybı var mı?
Türkiye'nin dört bir yanını saran yangın haberi üzerine pek çok kişi panik oldu. Antalya'da çıkan büyük yangının ardından pek çok ilde hain saldırılar sonucunda meydana gelen yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Alınan son dakika haberlerine göre İstanbul'da da ikinci bir yangın yaşanıyor! Peki, İstanbul'da yangın nerede çıktı? Esenler yangını söndürüldü mü? Esenler yangınında can kaybı var mı?