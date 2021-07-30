Son Dakika Esenler'de Yangın Çıktı! Esenler’de Yangın Söndürüldü mü? Esenler Yangınında Can Kaybı Var mı?

Türkiye'nin dört bir yanını saran yangın haberi üzerine pek çok kişi panik oldu. Antalya'da çıkan büyük yangının ardından pek çok ilde hain saldırılar sonucunda meydana gelen yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Alınan son dakika haberlerine göre İstanbul'da da ikinci bir yangın yaşanıyor! Peki, İstanbul'da yangın nerede çıktı? Esenler yangını söndürüldü mü? Esenler yangınında can kaybı var mı?





Esenler Yangını Nerede Çıktı?

Esenler Yangınında Can Kaybı Var mı?



Esenler'de yangın haberinin yayılması üzerine pek çok vatandaş panik oldu. Esenler yangını nerede çıktı? Endişesinin yaşanması üzerine açıklama geldi. Esenler'de askeri kışlada bulunan ağaçlık alanda çıkan yangına kısa süre içerisinde ekipler yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve askerlerin desteği ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Peki,Esenlerde meydana gelen yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alınması sebebiyle Esenler yangınında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bu yangın ile birlikte Türkiye genelinde 70'i aşkın yangın yaşandı.Son dakikapaylaşıldı!