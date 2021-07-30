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Ekonomi
Devlet desteğinden son dakika haberi: Pandemide 57 milyarlık ödeme

Devlet desteğinden son dakika haberi: Pandemide 57 milyarlık ödeme

Devlet destekleri ve yapılan ödemelerle ilgili son veriler açıklandı. Buna göre Verdiği desteklerle salgın döneminde vatandaşın yükünü hafifleten hükümet, 16 ayda 8 milyon kişiye toplam 57 milyarlık ödeme yaptı.

Ekonomi / 30 Temmuz 2021 Cuma 11:36
Devlet desteğinden son dakika haberi: Pandemide 57 milyarlık ödeme

Pandeminin ağır şartlarından vatandaşın etkilenmemesi için destek ödemelerini kesintisiz sürdüren hükümet, dünyaya örnek olacak bir performans gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi dönemi boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye toplam 57 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE NAKTİ DESTEK


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde, istihdamı korumak için geçen yıl mart ayında başlatılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları, 1 Temmuz 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi.

YAKLAŞIK 4 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANDI


Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bilgin, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Bilgin, şunları kaydetti: 'Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan 'Kısa Çalışma Ödeneği' uygulamasından faydalandı.

Uygulama kapsamında, pandemi dönemi boyunca toplam 36.7 milyar TL ödeme yapıldı.

14 MİLYAR ÖDEME


İşten çıkarma yasağı süresince, ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon çalışana ise Nakdi Ücret Desteği uygulaması kapsamında 13.9 milyar TL ödeme yapıldı.

Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı 'İşsizlik Ödeneği' ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda, 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6.4 milyar TL ödeme yapıldı.

16 ayda, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar TL ödeme yapıldı.'


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