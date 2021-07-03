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İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

İngiliz ekonomi dergisi Economist'ten çarpıcı bir Türkiye analizi geldi. Economist, Reis sınıfı denizaltılarla Ege Denizi'nde Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdığını yazdı. Söz konusu haberde Yunanistan'a büyük üstünlük sağlandığı ifade edilirken "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" sözleri kullanıldı.

Güncel / 3 Temmuz 2021 Cumartesi 09:37
İngiliz Economist’ten Türkiye övgüsü! Piri Reis dengeleri değiştirdi! Türkiye için zafer

Ünlü dergi Türkiye'nin ilk kez geçtiğimiz Mart ayında suya indirdiği Alman tasarımı Reis sınıfı denizaltılarla Ege Denizi'nde Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdığını yazdı. Üç hafta suyun altında kalabilen Piri Reisi değerlendiren güvenlik uzmanı Johannes Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" diyor.

Piri Reis denizaltısını Mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeyi "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadeleriyle yorumladı.

Havadan bağımsız tahrik sistemli (AIP) Piri Reis denizaltısı, Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü. Ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip bu denizaltı için Economist'e konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Peters, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta" diye konuştu. Piri Reis'in "Reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse 'sıfır gürültü emisyonu' ile çalıştığını" da ifade eden Peters, "Bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerilime vurgu yapılan haberde, Yunanistan'ın Fransız savaş uçakları satın aldığını ve savunma harcamalarını ikiye katlayarak 5,5 milyar Euro'ya çıkardığı belirtildi.

Ancak dergi, bu miktarın hala Türkiye'nin harcamalarından çok daha az olduğunu da ekledi. Economist, Türkiye'nin 6 son teknoloji denizaltısının NATO için de bir artı değer olduğunu aktardı.

KARAGIANNIS: DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Dergiye konuşan uzmanlardan King's College London'dan Emmanuel Karagiannis ise, Türk denizaltıların "Yunanistan ile Türkiye arasındaki deniz dengesini yeniden şekillendireceğini" söyledi.

Denizaltıların, "Yunanistan'ın Kıbrıs, Mısır ve İsrail'e ulaşmak için inşa etmeyi planladığı denizaltı kablolarını gözetlemek de dahil; tartışmalı sularda istihbarat toplamak için kullanabileceğini" yazan dergi, haberinde Karagiannis'in şu değerlendirmelerine yer verdi:

"Denizaltılar orta menzilli gemisavar füzeleriyle de silahlandırılabilir. Bu denizaltıları hedef alacak Yunan gemilerini büyük ölçüde etkisiz hale getirilebilir. Ama bu Türkiye'nin yerli silahlarını Alman tasarımına ne kadar iyi entegre edebileceğine bağlı."

Yunanistan'ın Almanya'dan satışları durdurmasını ve denizaltıları başka bir ülkeye satması istediğini belirten Economist, haberinde "Yunanistan, Türkiye'nin Rusya'dan savunma sistemi satın almasının ardından ABD'nin F-35 satışını yasaklamasını işaret ediyor " diye yazdı.

ALMANYA ÇAĞRILARA KULAK ASMADI
Atina yönetiminin söz konusu çağrılarının nafile kaldığını vurgulayan Economist, Almanya'nın, bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye yönelik silah ihracatını sınırlandırmasına karşı direndiğini aktardığı haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın denizaltı anlaşmasını bozmaya yönelik ortaya koyduğu direniş şaşırtıcı değil. Almanya'nın son on yılda 14 milyar dolarlık toplam silah ihracatına kıyasla, denizaltı anlaşmalarının 3.5 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor.

AlmanyaPiri ReisİsrailYunanistan

 
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