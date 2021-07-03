Çiftlik Bank vurguncusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın bu akşam Türkiye'ye geliyor

Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla 2 yıl önce yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Mehmet Aydın'ın Brezilya'da Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Aydın Brezilya makamlarına "Türk makamlarına teslim olacağım" dedi.



Ekip dün akşam saatlerinde Sao Paulo kentine ulaştı. Ekibin bugün Aydın'ı teslim alarak uçakla Türkiye'ye hareket edeceği öğrenildi. Aydın'ın bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ineceği kaydedildi.



Hakkında yakalama kararı bulunan Aydın'ın hafta sonu İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.



'BEN DE MAĞDUR OLDUM' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI



Mehmet Aydın, iki gün önce çektiği bir videoyu avukatları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştı. Videoda kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Aydın, "Şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullanmıştı. Aydın, bu açıklamasının ardından teslim olmuştu.



