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Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. 1 Temmuz’da Brezilya'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın'ın getirilme işlemlerini İnterpol Europol Daire Başkanlığı yürüttü. Tosuncuk'un uçaktaki fotoğrafı da yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 3 Temmuz 2021 Cumartesi 14:12
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor. Sabah 09.50 itibarıyla Brezilya'dan alınan Tosuncuk, saat 22.30 itibarıyla Türkiye'de olacak. Tosuncuk'un Türkiye'ye getirildiği uçaktan fotoğrafı yayınlanırken, gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tosuncuk, 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırarak Mart 2018'de yurtdışına kaçmış, Interpol tarafından 'Kırmızı' bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Tosuncuk, 31 Haziran gecesi teslim olacağınu bildirmiş, 1 Temmuz sabahı da Türkiye'nin Brezilya Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. İşte son dakika haberinin detayları ve o görüntüler...



VİDEO YAYINLAYIP 'TESLİM OLACAĞIM' DEMİŞTİ


'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su 'Türk makamlarına teslim olacağım' diyerek bir video paylaştı. Paylaşımından kısa bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. O dakikadan itibaren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Europol Daire Başkanlığı devreye girdi. Dünya'nın en büyük Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan İnterpol, terör ve suç örgütlerinin faaliyetleri hakkında istihbarat toplayarak elde edilen verileri analiz ederek 17 farklı veri tabanında saklıyor. İnterpol Daire Başkanlığı aynı zamanda yurtdışındaki suçlularında ülkeye getirilmesinde görev alıyor.



GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Aydın'ın Brezilya'da İnterpol Daire Başkanlığına bağıl özel ekip tarafından gözaltına alındığı görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde Aydın'ın üzerinin arandığı görüldü.

Mehmet AydınBrezilya

 
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