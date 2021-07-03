Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. 1 Temmuz’da Brezilya'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın'ın getirilme işlemlerini İnterpol Europol Daire Başkanlığı yürüttü. Tosuncuk'un uçaktaki fotoğrafı da yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor. Sabah 09.50 itibarıyla Brezilya'dan alınan Tosuncuk, saat 22.30 itibarıyla Türkiye'de olacak. Tosuncuk'un Türkiye'ye getirildiği uçaktan fotoğrafı yayınlanırken, gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tosuncuk, 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırarak Mart 2018'de yurtdışına kaçmış, Interpol tarafından 'Kırmızı' bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Tosuncuk, 31 Haziran gecesi teslim olacağınu bildirmiş, 1 Temmuz sabahı da Türkiye'nin Brezilya Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. İşte son dakika haberinin detayları ve o görüntüler...