Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor. Sabah 09.50 itibarıyla Brezilya'dan alınan Tosuncuk, saat 22.30 itibarıyla Türkiye'de olacak. Tosuncuk'un Türkiye'ye getirildiği uçaktan fotoğrafı yayınlanırken, gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tosuncuk, 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırarak Mart 2018'de yurtdışına kaçmış, Interpol tarafından 'Kırmızı' bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Tosuncuk, 31 Haziran gecesi teslim olacağınu bildirmiş, 1 Temmuz sabahı da Türkiye'nin Brezilya Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. İşte son dakika haberinin detayları ve o görüntüler...









VİDEO YAYINLAYIP 'TESLİM OLACAĞIM' DEMİŞTİ

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

