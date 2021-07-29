Milas'ta Yangın Nerede Çıktı? Milas Yangını Nerede? Milas Yangınından Görüntüler Milas Yangınında Can Kaybı

Türkiye’nin pek çok yerinde çıkan yangınların ardından bu kez de Milas’ta yangın çıktı! Türkiye’de sürdürülen yangın söndürme çalışmaları son hızla devam ederken peş peşe çıkan yangınlar halkın korkmasına sebep oluyor. Alınan son dakika haberine göre Milas’ta çıkan yangın pek çok kişinin Milas yangını nerede? sorusunu sormasına sebep oldu. Peki, son dakika Milas yangını nerede? Milas yangınında can kaybı var mı? İşte Milas yangını son durum…
Bodrum ilçesi sınırlarına yakın olan Meşelik Mahallesinde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Pek çok kişinin endişelenmesine sebep olan Milas yangını görenleri şaşkına çevirdi. Peki, Milas yangını nerede? Milas yangınında son durum nedir? Milas yangını kontrol altına alındı mı? İşte Milas yangınından görültüler…