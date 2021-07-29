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Milas'ta Yangın Nerede Çıktı? Milas Yangını Nerede? Milas Yangınından Görüntüler Milas Yangınında Can Kaybı

Milas'ta Yangın Nerede Çıktı? Milas Yangını Nerede? Milas Yangınından Görüntüler Milas Yangınında Can Kaybı

Türkiye’nin pek çok yerinde çıkan yangınların ardından bu kez de Milas’ta yangın çıktı! Türkiye’de sürdürülen yangın söndürme çalışmaları son hızla devam ederken peş peşe çıkan yangınlar halkın korkmasına sebep oluyor. Alınan son dakika haberine göre Milas’ta çıkan yangın pek çok kişinin Milas yangını nerede? sorusunu sormasına sebep oldu. Peki, son dakika Milas yangını nerede? Milas yangınında can kaybı var mı? İşte Milas yangını son durum…

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:55
Milas'ta Yangın Nerede Çıktı? Milas Yangını Nerede? Milas Yangınından Görüntüler Milas Yangınında Can Kaybı

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın olan Meşelik Mahallesinde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Pek çok kişinin endişelenmesine sebep olan Milas yangını görenleri şaşkına çevirdi. Peki, Milas yangını nerede? Milas yangınında son durum nedir? Milas yangını kontrol altına alındı mı? İşte Milas yangınından görültüler

Milas Yangını Nerede?


Bodrum ve Milas sınırında çıkan yangın hem Bodrum hem de Milas'ı etkilemeye başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken halk panik oldu. Türkiye'nin pek çok şehrinde peş peşe çıkan yangınların ardı arkası kesilmezken Milas yangınına ekipler yönlendirildi. Bodrum ve Milas sınırında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Peki, Milas yangınında can kaybı var mı? Milas yangını kontrol altına alındı mı?



Milas Yangınında Can Kaybı Var mı?


Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ortaya çıkan Milas yangında can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bodrum ve Milas sınırları içerisinde çıkan yangın büyük bir paniğe sebep olurken pek çok kişi yangının sebebini merak etse de resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesapları üzerinden Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale edildiğini bilirdi. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla paylaşımında bulunan Pakdemir, yangın söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.



Milas yangınından görüntüler ise halkın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

Milas Yangınında Can Kaybı Var Mı?Milas Yangını Nerede?Milas Yangını Kontrol Altına Alındı Mı?Milas Yangınından GörültülerMilas Yangınında Son Durum Nedir?


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