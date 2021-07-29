Manavgat'taki yangınlar PKK'nın sabotajı mı?

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yazngınlar akıllara soru işaretleri getirdi. Turizmin gözde yerlerinden biri olan ilçenin dört bir yanında peş peşe çıkan yangınların sabotaj olma ihtimali güç kazanıyor.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği art arda çıkan yangınlarda birçok insan evini kaybederken, yangınlardan etkilenen vatandaşlardan 58'inin tedavisi devam ediyor. Yangınların eş zamanlı olarak ve büyümesine sebebiyet verecek her koşulun mevcudiyeti akıllara "bu bir sabotaj mı?" sorusunu getiriyor.



ORMAN YANGINLARINI PKK MI GERÇEKLEŞTİRDİ?

90'LI YILLARDAN BERİ TURİZM PKK'NIN HEDEFİNDE

YUNANİSTAN'DA TERÖRİSTLERE EĞİTİM BİLE VERİLDİ

PKK'NIN ATEŞE VERDİĞİ BÖLGELER

YANGINLARDA ETKİLENEN 183 KİŞ HASTANELERE BAŞVURDU



Diğer taraftan geçmişteki örnekleriyle beraber düşünülünce, sosyal medyada PKK'ya yakın hesapların sevinç ve ima içerikli paylaşımları söz konusu orman yangınlarını eli kanlı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirmiş olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.Türkiye'nin ekonomisindeki en güçlü ayaklardan biri olan turizm, 90'lı yıllardan itibaren ülke ekonomisine zarar vermek isteyen terör örgütü PKK'nın hedefi halinde. Özellikle yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turist ve ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen turizm beldeleri PKK'nın üstlendiği ve yaptığı tespit edilen yangınların yeri haline geliyor.SETAV'ın 'Çevre Terörizmi ve PKK'nın Orman Sabotajları' başlıklı çalışmasında yer alan tespitlere göre, terör örgütü PKK'lı teröristler, 90'lı yıllarda Yunanistan'da bulunan kamplarda ideolojik içerikli ve patlayıcılarla alakalı teknik konularda eğitimler alarak, Türkiye'de turistik bölgelerde orman yangınları çıkarmaya başladı. PKK'Nın ormanlık ve trusitik bölgeleri hedef alan sabotajları 1994'ten bugüne devam etmektedir.Türkiye'nin turizm bölgeleri üzerinden ekonomiyi hedef alan terör örgütünün amacı, ülkenin turizm beldelerini tercih eden turistlere bir çeşit "gelmeyin" mesajı vererek, turizmin gelişmesine engel olmak.Hafızalarımız bizi 1997 yılına götürdüğünde Antalya'nın Belek ve yine Manavgat ilçesinde PKK tarafından çıkarılan eş zamanlı yangınlarda 2 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce hektarlık ormanlık alan küle dönüşmüştü.PKK'nın sabotajları 2000'li yıllarda da benzer şekilde devam etti. 2006 yılının Ağustos ayında Akdeniz'de çıkan orman yangınlarında yine yeşil alanlar büyük zarar gördü. Yine aynı şekilde 5 gün içerisinde Kuşadası, Nazilli, Selçuk, Bodrum ve Adana'da çıkan yangınlarda 2 bin hektarlık ormanlık alan zarar görürken, maalesef 4 milyon ağaç yok oldu.Biraz daha yakın tarihe gittiğimizde 2019 yılının yaz aylarında İstanbul'un Kartal ilçesiyle Muğla'nın Dalaman ve Milas ilçelerinde yine terör örgütü PKK'nın çıkardığı yangınlarda, Antalya'da 3 gün süren yangınlarda hektarlarca yeşil alan küle döndü.2020 yılında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Trabzon başta olmak üzere Hatay ve Kahramanmaraş'ta 25 yangın çıkararak, yalnızca ormanlık alanlara zarar vermedi, aynı zamanda yüzlerce kişinin evsiz kalmasına sebep oldu.Eli kanlı örgütün yeşili ve turizmi hedef alan terör kanadındaki teröristler kendilerini 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' olarak adlandırırken, üstlendikleri yangınlar da olmuştur. PKK, yalnızca 2019 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye genelinde 30'a yakın noktada ormanlık alanları ateşe verdi.Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün yaptığı açıklamaya göre, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 183 kişi hastanelere başvurdu.Şu ana dek 183 kişinin yangından etkilenerek hastanelere başvurduğunu belirten Hülür, şunları kaydetti:"Bunların 15'inin hastanelerde tedavisi sürüyor, diğerleri taburcu edildi. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu ana kadar yangından etkilenen ya da tahliye edilen herhangi bir kamu ya da özel hastanemiz yok. Manavgat Devlet Hastanemizde aşı, PCR testi başta olmak üzere her türlü sağlık hizmetini veriyoruz. Yangın hastaneye 1,7 kilometre uzaklıkta. O bölgedeki yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapılıyor."