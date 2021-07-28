2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav sonucunu görüntülemek isteyen adaylardan çeşitli sorular geliyor. Sisteme giriş yapabilmek için gerekli olan TC kimlik numarası ve aday şifresi sebebiyle üniversite adayları ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? Sorusunun cevabını arıyor. Peki, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM şifresi nedir? 2021 AİS aday şifresi nasıl yenilenir?





ÖSYM Aday Şifresi Nasıl Alınır?



ÖSYM Şifresi Nedir?

2021 AİS Aday Şifresi Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?



YKS sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM aday şifresi gerekmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar internet üzerinden üniversite adaylarına duyurulmuştur. Aday şifresi ve TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapabilecek olan kişileSorusunu soruyor. Peki,ÖSYM AİS şifresi öğrencilerin ÖSYM sistemine girebilmesi için gerekli olan şifredir. ÖSYM tarafından verilen ilk şifrenin ardından öğrenciler bu şifreyi güncelleyerek ÖSYM sistemine giriş yapabilirler. ÖSYM aday şifresi adayın kendinden başka kişilerin aday adına işlem yapabilmesini engelleyen güvenlik şifresine ÖSYM şifresi adı verilmektedir.ÖSYM sistemine giriş gerçekleştirmek için AİS aday şifresi yenilenmesi gerekmektedir. Peki,AİS şifresini yenilemek için ilk olarak ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapılmalıdır. Ardından açılan sayfada T.C kimlik numarası ve görülen güvenlik numarası girilmelidir. Bir sonraki adımda şifrenizi oluştururken cevapladığınız güvenlik sorusuna cevap vermeniz gerekmektedir. Bu cevap doğru ve eksiksiz bir şekilde verildiğinde şifre yenileme işlemini sorunsuz bir şekildeSorusunun cevabını arayan kişiler bu yolla saniyeler içerisinde yeni şifre alma işlemi gerçekleştirebilmektedir.