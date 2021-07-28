Baht Oyunu 6. Bölüm İzle Tek Parça! Baht Oyunu Son Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Dün akşam Baht Oyunu dizisinin 6. Bölümü seyirci ile buluştu. Romantik anlar yaşanan Baht Oyunu 6. Bölümde seyirci nefesini tuttu! Bora'nın Ada'ya karşı kıskançlığı dikkat çekerken seyirci Baht Oyunu 6. Bölüm nasıl izlenir? Sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?





Baht Oyunu 6. Bölüm Özet



Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?



Baht Oyunu 6. Bölüm özeti içerisinde Beyaz evlilik yazısı kaynağının öğrenmeye çalışan Celal,Bora'nın şirketini ziyaret ederek yazıda ismi bulunan Tuğçe ile görüşmeyi talep eder. Celal, şirkete geldiğinde Tuğçe'yi bulamadığı için Bora ile tanışır. Rüzgar'ın Celal'i görmesi üzerine ise Ada ve Rüzgar gergin anlar yaşadı. Dolandırıcı çetesini çökertmek isteyen Bora'nın ilişki kampı planının ardından Rüzgar, Ada, Bora ve Tuğçe hep birlikte kampa katılırlar. Bora'ya karşı yalan söylediği için vicdan azabı çeken Ada ise işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Peki,Salı akşamlarının sevilen dizisi Baht Oyunu dün akşam 6. Bölümü ile ekranlara geldi. Seyircinin heyecanla izlediği dizinin yeni bölümünün yayınlanmasının ardındansorusu gündeme geldi. İşteKanal D'nin Youtube hesabı üzerinden yayınlanacak.Baht Oyunu her Salı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümleri ve fragmanları için Baht Oyunu Youtube kanalını ziyaret edebilirler.