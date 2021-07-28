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Baht Oyunu 6. Bölüm İzle Tek Parça! Baht Oyunu Son Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Baht Oyunu 6. Bölüm İzle Tek Parça! Baht Oyunu Son Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu dün akşam 6. Bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin 6. Bölümü de ekranlara damgasını vurmayı başardı. Bora ve Ada arasında yaşananlar seyirciyi ekrana kilitledi. Peki, Baht Oyunu son bölümde neler oldu? Baht Oyunu 6. Bölüm özeti ve Baht Oyunu 6. Bölüm izle tek parça…

Dizi / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:52
Baht Oyunu 6. Bölüm İzle Tek Parça! Baht Oyunu Son Bölümde Neler Oldu? Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Dün akşam Baht Oyunu dizisinin 6. Bölümü seyirci ile buluştu. Romantik anlar yaşanan Baht Oyunu 6. Bölümde seyirci nefesini tuttu! Bora'nın Ada'ya karşı kıskançlığı dikkat çekerken seyirci Baht Oyunu 6. Bölüm nasıl izlenir? Sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baht Oyunu 6. Bölüm Özet


Baht Oyunu 6. Bölüm özeti içerisinde Beyaz evlilik yazısı kaynağının öğrenmeye çalışan Celal,Bora'nın şirketini ziyaret ederek yazıda ismi bulunan Tuğçe ile görüşmeyi talep eder. Celal, şirkete geldiğinde Tuğçe'yi bulamadığı için Bora ile tanışır. Rüzgar'ın Celal'i görmesi üzerine ise Ada ve Rüzgar gergin anlar yaşadı. Dolandırıcı çetesini çökertmek isteyen Bora'nın ilişki kampı planının ardından Rüzgar, Ada, Bora ve Tuğçe hep birlikte kampa katılırlar. Bora'ya karşı yalan söylediği için vicdan azabı çeken Ada ise işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Peki, Baht Oyunu 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?



Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?


Salı akşamlarının sevilen dizisi Baht Oyunu dün akşam 6. Bölümü ile ekranlara geldi. Seyircinin heyecanla izlediği dizinin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından Baht Oyunu 7. Bölümü fragmanı yayınlandı mı? sorusu gündeme geldi. İşte Baht Oyunu 6. Bölüm izle ve Baht Oyunu 7. Bölüm fragmanı

Baht Oyunu 7. Bölüm fragmanı Kanal D'nin Youtube hesabı üzerinden yayınlanacak.

baht oyunu 6. bölüm fragmanı

Baht Oyunu her Salı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümleri ve fragmanları için Baht Oyunu Youtube kanalını ziyaret edebilirler.

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