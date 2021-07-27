Akbank Kullanıcılarını Sevindiren Haber! Akbank Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? Akbank Kredi ve Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu

Akbank’ın gerçekleştirdiği kredi erteleme uygulaması yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca Akbank kullanıcısının kredi kartı borcu erteleme başvurusu gerçekleştirdiği görülürken pek çok kişi bu uygulamanın nasıl yapılacağını soruyor. Peki, Akbank kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır? Akbank kredi erteleme başvurusu ekranı…





Akbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?



Akbank Kredi Kartı Borcu Erteleme Ne Zamana Kadar Yapılacak?



Akbank kullanıcıları kredi borcu erteleme başvurusu gerçekleştirmek için ilk olarak kredi hesaplarım kısmına giriş yapmalıdır. Akbank mobil üzerinden yapılacak olan bu adımın ardından kredi detayına tıklanmalı ve sağ tarafta yer alan erteleme butonu seçilmelidir. Bunun yanı sıra ödemeye başlamak istenilen ay seçilmeli ve yeni ödeme planı oluşturulmalıdır. Ardından onay kısmına basaraktamamlanabilir.Akbank’ın müşterilerine sunduğu kredi borcu erteleme fırsatının ne kadar devam edeceği hakkında resmi açıklama gerçekleştirilmedi. Akbank’ın gerçekleştirdiği açıklamalara göre ihtiyaç, konut, taşıt kredisi ve para ertelemeleri için Akbank’ın internet uygulamaları üzerinden erteleme talebinde bulunabileceği belirtildi.bu aşamada kredi kartı borçlarının ertelenmesi adına faaliyet gerçekleştirmektedir.