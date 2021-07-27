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Akbank Kullanıcılarını Sevindiren Haber! Akbank Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? Akbank Kredi ve Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu

Akbank Kullanıcılarını Sevindiren Haber! Akbank Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? Akbank Kredi ve Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu

Akbank’ın kredi kartı borcu erteleme haberinin yayılması üzerine başvuru erteleme adımları merak edilmeye başladı. Akbank tarafından müşterilere verilen borç erteleme müjdesinin üzerine sorulan Akbank kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır? sorusuna resmi açıklama gerçekleştirildi. Peki, Akbank Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? Akbank Kredi ve Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvuru ekranı…

Güncel / 27 Temmuz 2021 Salı 16:10
Akbank Kullanıcılarını Sevindiren Haber! Akbank Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır? Akbank Kredi ve Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu

Akbank’ın gerçekleştirdiği kredi erteleme uygulaması yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca Akbank kullanıcısının kredi kartı borcu erteleme başvurusu gerçekleştirdiği görülürken pek çok kişi bu uygulamanın nasıl yapılacağını soruyor. Peki, Akbank kredi kartı borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır? Akbank kredi erteleme başvurusu ekranı

Akbank Kredi Borcu Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?


Akbank kullanıcıları kredi borcu erteleme başvurusu gerçekleştirmek için ilk olarak kredi hesaplarım kısmına giriş yapmalıdır. Akbank mobil üzerinden yapılacak olan bu adımın ardından kredi detayına tıklanmalı ve sağ tarafta yer alan erteleme butonu seçilmelidir. Bunun yanı sıra ödemeye başlamak istenilen ay seçilmeli ve yeni ödeme planı oluşturulmalıdır. Ardından onay kısmına basarak Akbank kredi borcu erteleme başvurusu tamamlanabilir.

Akbank Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank Kredi Kartı Borcu Erteleme Ne Zamana Kadar Yapılacak?


Akbank’ın müşterilerine sunduğu kredi borcu erteleme fırsatının ne kadar devam edeceği hakkında resmi açıklama gerçekleştirilmedi. Akbank’ın gerçekleştirdiği açıklamalara göre ihtiyaç, konut, taşıt kredisi ve para ertelemeleri için Akbank’ın internet uygulamaları üzerinden erteleme talebinde bulunabileceği belirtildi.

Akbank Kredi ve Kredi Kartı Borcu Erteleme Başvurusu

Akbank kredi kartı borcu erteleme ekranı bu aşamada kredi kartı borçlarının ertelenmesi adına faaliyet gerçekleştirmektedir.


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