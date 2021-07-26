Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta? Ne Zaman? Hangi Kanalda? Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçında Mesut Özil Oynayacak mı?

Hazırlık sezonu maçları devam ederken pek çok takımın karşılaşmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin üçüncü hazırlık maçı olacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı bu akşam gerçekleşecek. Fenerbahçe taraftarını heyecanla beklediği Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil olacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta?





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Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçında Mesut Özil Olacak mı?



Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe'nin üçüncü hazırlık maçı olan Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam ekranlara gelecek. 26 Haziran 2021 günü yaşanacak olan karşılaşmada takımlar hazırlık sezonunda eksikliklerini görmeyi hedefleyecek. Peki, merakla beklenenBu akşam ekrana gelecek Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat 17.30'da ekranlara gelecek . Maç Fenerbahçe'nin Youtube hesabından takip edilebilecek.bu akşam saat 17.30'da Fenerbahçe'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Bu duruma göre Fenerbahçe hazırlık maçı programı nasıl?Slovenya kampının iptal edilmesi üzerine yeniden hazırlanan• 26 Temmuz Pazartesi/ Fenerbahçe-Gençlerbirliği• 28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle• 31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth• 4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo KievFenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil'in idmanda yer almaması sebebiyle Fenerbahçe taraftarındansorusu geldi. Geçirmiş olduğu bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almayan Mesut Özil maçta da yer almayacak.Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 17.30'da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Youtube kanalında yayınlanacak.