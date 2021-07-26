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Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta? Ne Zaman? Hangi Kanalda? Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçında Mesut Özil Oynayacak mı?

Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta? Ne Zaman? Hangi Kanalda? Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçında Mesut Özil Oynayacak mı?

Yeni sezon hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe bu akşam 3. Hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Slovenya kampının iptal edilmesi sonrasında Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Serdar Dursun ve Steven Caulker gibi başarılı futbolcuların yer alması bekleniyor. Heyecanın dorukta olduğu Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil oynayacak mı?

Güncel / 26 Temmuz 2021 Pazartesi 17:24
Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta? Ne Zaman? Hangi Kanalda? Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçında Mesut Özil Oynayacak mı?

Hazırlık sezonu maçları devam ederken pek çok takımın karşılaşmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin üçüncü hazırlık maçı olacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı bu akşam gerçekleşecek. Fenerbahçe taraftarını heyecanla beklediği Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil olacak mı? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Gençler Birliği Maçı Ne Zaman?


Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe'nin üçüncü hazırlık maçı olan Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam ekranlara gelecek. 26 Haziran 2021 günü yaşanacak olan karşılaşmada takımlar hazırlık sezonunda eksikliklerini görmeyi hedefleyecek. Peki, merakla beklenen Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta?


Bu akşam ekrana gelecek Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat 17.30'da ekranlara gelecek . Maç Fenerbahçe'nin Youtube hesabından takip edilebilecek.

Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçı Hangi Kanalda?


Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 17.30'da Fenerbahçe'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Bu duruma göre Fenerbahçe hazırlık maçı programı nasıl?

Fenerbahçe Hazırlık Maçı Programı Nasıl?


Slovenya kampının iptal edilmesi üzerine yeniden hazırlanan Fenerbahçe hazırlık maçı programı;

• 26 Temmuz Pazartesi/ Fenerbahçe-Gençlerbirliği

• 28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

• 31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

• 4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Fenerbahçe Gençler Birliği Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçında Mesut Özil Olacak mı?


Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil'in idmanda yer almaması sebebiyle Fenerbahçe taraftarından Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Mesut Özil olacak mı? sorusu geldi. Geçirmiş olduğu bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almayan Mesut Özil maçta da yer almayacak.

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 17.30'da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Youtube kanalında yayınlanacak.

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