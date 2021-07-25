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YPG/PKK Afrin'i vurdu: 7 yaralı

YPG/PKK Afrin'i vurdu: 7 yaralı

Geçtiğimiz gün kahraman Mehmetçiğe saldıran PKK'lı teröristler bu kez de Afrin'e roket attı. 5 roketin isabet ettiği Afrin'de Beyaz Baretliler'e ait sivil savunma merkezi de isabet aldı. Teröristlerce Afrin kent merkezindeki Marate kavşağı ve Siyasiyye sokağına yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı.

Güncel / 25 Temmuz 2021 Pazar 16:08
YPG/PKK Afrin'i vurdu: 7 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde önceki gün Mehmetçiğe saldıran PKK/YPG'li teröristler bugün de Afrin şehir merkezine roket saldırısı düzenledi.

5 roketin isabet ettiği Afrin'de Beyaz Baretliler'e ait sivil savunma merkezi de isabet aldı.

Şehrin farklı noktalarına düşen füzelerin ardından sağlık ekipleri ve sivil savunma ekipleri çalışmalara başladı. Teröristlerce Afrin kent merkezindeki Marate kavşağı ve Siyasiyye sokağına yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) El Bab'ın batısında bir kirpi aracına yapılan saldırı sonrasında El Bab'ın batısında yer alan Tel Rıfat ve doğusunda bulunan Menbiç'de terör örgütü hedeflerini ateş altına aldı.

Menbiç- Tel Rıraf Hattında da Suriye Milli Ordusu (SMO) ile PKK/YPG'li teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Halen devam eden çatışmalar da SMO askerleri Hazvan cephesinde daha önceden tespit edilen terör hedeflerini şu anda grad füzeleri ile vuruyor.


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