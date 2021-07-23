Liverpool Mainz Hazırlık Maçı Hangi Kanalda? Liverpool Mainz 05 Hazırlık Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Premier Lig’de mücadelesi devam eden Liverpool ile Mainz 05 hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler. İngiliz ve Alman ekiplerinden oluşan müsabakayı merak eden sporseverler ise karşılaşma hakkında detayları merak ediyor. Sporseverlerin heyecanlanmasına sebep olan Liverpool Mainz maçı hangi kanalda? Liverpool Mainz maçı saat kaçta? Liverpool Mainz maçı ne zaman?
Resmi müsabakalar öncesinde takımının eksiklerini görmek isteyen takımlar hazırlık maçları ile son hazırlıklarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Liverpool bugün Mainz 05 ile hazırlık maçına çıkacak. Taraftarın heyecanlandığı Liverpool Mainz maçı saat kaçta? Liverpool Mainz hazırlık maçı hangi kanalda?