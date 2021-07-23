USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Liverpool Mainz Hazırlık Maçı Hangi Kanalda? Liverpool Mainz 05 Hazırlık Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Liverpool Mainz Hazırlık Maçı Hangi Kanalda? Liverpool Mainz 05 Hazırlık Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Premier Lig’de mücadelesi devam eden Liverpool ile Mainz 05 hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler. İngiliz ve Alman ekiplerinden oluşan müsabakayı merak eden sporseverler ise karşılaşma hakkında detayları merak ediyor. Sporseverlerin heyecanlanmasına sebep olan Liverpool Mainz maçı hangi kanalda? Liverpool Mainz maçı saat kaçta? Liverpool Mainz maçı ne zaman?

Güncel / 23 Temmuz 2021 Cuma 15:39
Liverpool Mainz Hazırlık Maçı Hangi Kanalda? Liverpool Mainz 05 Hazırlık Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta?

Resmi müsabakalar öncesinde takımının eksiklerini görmek isteyen takımlar hazırlık maçları ile son hazırlıklarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Liverpool bugün Mainz 05 ile hazırlık maçına çıkacak. Taraftarın heyecanlandığı Liverpool Mainz maçı saat kaçta? Liverpool Mainz hazırlık maçı hangi kanalda?


Liverpool Mainz 05 Maçı Hangi Kanalda?


Liverpool ve Mainz takımlarının son durumlarının tespit edileceği hazırlık maçı bugün gerçekleştirilecek. 23 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Liverpool ve Mainz hazırlık maçı Mainz'in Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Liverpool Mainz 05 Maçı Ne Zaman?


Liverpool ve Mainz 05 takımlarındaki son durumu ve eksiklikleri tespit edecekleri hazırlık maçı 23 Temmuz 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek.



Liverpool Mainz Maçı Saat Kaçta?
 

Liverpool ve Mainz 05 arasındaki maç Türkiye saatleri ile saat 19.15'te başlayacak. Sporseverler iki takım arasında gerçekleştirilecek olan hazırlık maçını Mainz 05'in Youtube kanalı üzerinden izleyebilecek.

Liverpool Mainz 05 maçı ne zaman? ve Liverpool Mainz 05 maçı saat kaçta? Sorularına resmi yanıt gerçekleştirilmiştir. Liverpool Mainz 05 maçı bu akşam saat 19.15'te Mainz 05'in Youtube kanalında!

Liverpool Mainz 05 Maçı Saat KaçtaLiverpool Mainz 05 Maçı Hangi KanaldaLivierpool Mainz 05 Maçı Ne ZamanLiverpool Mainz 05 Hazırlık Maçı Ne Zaman


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı